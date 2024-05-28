Тест-драйв Livan X6 Pro: кроссовер, который стал бюджетным Geely

Livan звучит знакомо, не правда ли? Речь идёт не о названии страны, а о переродившейся несколько лет назад при поддержке Geely китайской марке Lifan, которая когда-то давно собирала свои автомобили на черкесском заводе «Дервейс». И что именно она там производила сейчас не припомнят даже старожилы. Теперь это Ливэн (именно так произносится название бренда), а одна из его моделей X6 Pro — простой по конструкции кроссовер с технологиями Geely, но не Volvo, что важно, который по идее должен быть максимально бюджетным. Однако, как это обычно бывает, на нашем рынке всё перевернуто с ног на голову.

© Motor.ru

Разбираемся, насколько хорош Livan X6 Pro в нашем тесте.

По сравнению с современными китайскими кроссоверами Livan X6 Pro выглядит сдержанно и даже просто. Возможно потому, что конструктивно модель действительно не самая свежая: в её основе лежат технологии и платформа 12-летней давности от Geely Emgrand X7, который без смены поколений, переживая нескончаемую череду рестайлингов, до сих пор выпускается в Китае — сначала как Vision X6 Pro, а теперь под именем Haoyue Pro. Но разные названия сути не меняют — всё это одна и та же машина, отличающиеся друг от друга лишь мелочами, вроде бамперов и решётки радиатора.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

В линейке Geely кроссовер Livan по своим габаритам ближе всех к Atlas Pro: при длине 4535 миллиметров и колёсной базе 2683 миллиметра X6 Pro оказывается больше своего родственника на 16 и 13 миллиметров соответственно. С шасси тоже всё понятно: у новичка спереди установлена подвеска МакФерсон, а сзади — многорычажка. Казалось бы всё просто и обычно, но если смотреть дальше, то становится интереснее, ведь мотор с коробкой передач здесь такие же, как у обновлённого Coolray, который является одним из самых интересных в плане управляемости и бодрых компактных кроссоверов на рынке.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Под капотом Ливэна установлена 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка», которая в отличие от Geely, на кроссовере может выдавать 147 и 174 л.с. (270 и 290 Нм соответственно). Обе модификации работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с масляной ванне, но все автомобили могут быть исключительно переднеприводными. У нас на тесте оказалась более мощная версия, которая должна поехать интересно — паспортный разгон до «сотни» укладывается в девять секунд.

При начале движения кроссовер действительно создаёт приятное впечатление. Отклики на газ линейные и точные — можно легко прогнозировать нужную степень ускорения, коробка позволяет стартовать без задержек и рывков, а мотор раскрывается с самых «низов», создавая ощущение очень интенсивного разгона. Так, словно «лошадей» здесь гораздо больше, чем заявлено.

© Вячеслав Крылов

При размеренном движении в городе или на трассе «робот» послушно, чётко и незаметно перебирает ступени, шустро реагирует на кикдаун и вообще не доставляет почти никаких неудобств. Проблема только одна — в пробках на черепашьей скорости или на сильном уклоне она иногда позволяет себе подёргиваться и подтыкать передачу слишком резко.

И было бы совсем классно, если бы настройки силовой установки не шли вразрез со всем остальным. Руль на Livan X6 Pro безжизненный — слишком лёгкий, пустой и вообще без какой-либо обратной связи. Поэтому если мотор с коробкой и позволяют автомобилю помчать поактивнее, то сделать это можно только на идеально ровной прямой дороге. Поскольку в поворотах автомобиль не чувствуется, а «нащупывать» траекторию, не понимая, что у тебя происходит с передними колёсами, не то, чем хочется заниматься на постоянной основе.

© Вячеслав Крылов

Можно сказать, что для городского кроссовера, передвигающегося большей частью по пробкам, высокая точность и тяжёлая «баранка» не нужны, но и в этом случае X6 Pro ведёт себя не очень благородно — руль безвольно болтается в нулевом положении, не давая чувства уверенности в автомобиле.

Настройки подвески резко контрастируют с настройками рулевого управления. Она зачем-то пережата: водитель чувствует все микродефекты дорожного полотна и даже его абразивность, неровности покрупнее передаются на кузов неприятными жёсткими тычками, а на повторяющихся ямках возникает выматывающая низкоамплитудная тряска.

С энергоёмкостью подвески Ливэна всё в порядке, но ни на одном типе покрытия кроссовер язык не повернётся назвать комфортным или удобным. Даже визуально ровной дороге X6 Pro умудряется найти какие-то трещинки и волны, о которых незамедлительно сообщит водителю.

© Вячеслав Крылов

При этом человеку за рулём и так не особо комфортно находиться. Руль кроссовера нельзя подогнать по вылету, диапазоны настроек сиденья небольшие, а сиденье, лишённое регулировок поясничного подпора, одно из самых неудачных в классе.

Из короткой подушки колени оказываются на весу, сама сидушка плоская и жёсткая, а профиль спинки выталкивающий, из-за которого очень быстро начинает ныть поясница и спина. И в дальней дороги это превращается в мучение: хочется останавливаться каждые 50 километров просто чтобы размяться.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

При этом внутри кроссовер выглядит симпатично: чёрно-бежевая отделка освежает интерьер, но материалы отделки здесь самые простые — гулкий пластик и скользкий, словно прорезиненный, кожзам.

Электронная приборная панель, подрулевые переключатели и мультимедийная система (правда, в сильно урезанном виде) в Livan перекочевали прямиком из Geely, что здорово. У них понятный интерфейс и минимум настроек, а за отдельный маленький дисплейчик справа от основного экран интерьерщиков компании хочется похвалить.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Этот экранчик отвечает за аудиосистему и климат-контроль (с него можно, например, изменить температуру), который неважно справляется с российскими морозами. Плохая подготовка кроссовера к нашему климату в целом расстраивает. У модели нет ни подогрева руля, ни даже зоны покоя стеклоочистителей, не говоря уже о полноценном подогреве лобового стекла по всей площади. А у передних сидений греются только подушки — и не сказать, чтобы очень сильно.

© Вячеслав Крылов

Задним пассажирам тоже придётся мириться с холодом зимой. Подогрева сидений нет даже в самой дорогой версии, а климатическая установка, кажется, не справляется со своей задачей, почти не прогревая заднюю часть салона — там всегда обмерзают стекла. Да и одного воздуховода явно не достаточно.

© Вячеслав Крылов

Но главная проблема, что сиденья на втором ряду такие же неудобные, жёсткие и плоские, как спереди, поэтому поездка «на дальняк» пассажирам вряд ли понравится.

Багажник тоже не приспособлен для перевозки чего-то крупнее пакетов из продуктового магазина или спортивной сумки: его объём всего на 29 литров больше, чем у компактного Geely Coolray — 359 литров. Но плюс всё же есть: кроссовер сзади имеет 12-вольтовую розетку, что можно считать приятным бонусом за скромный объём.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Все эти минусы можно было бы простить, если бы кроссовер стоил дешевле. По нынешним временам за модель просят не так уж и много, но и бюджетным его точно не назовёшь.

Цены на Livan X6 Pro начинаются от 2 629 900 рублей: за эти деньги покупатель получит версию со 147-сильным мотором и «базовым» набором опций. В него войдут механические регулировки передних сидений, светодиодные фары, климат-контроль, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками и камера заднего вида.

© Вячеслав Крылов

Версии Premium и Flagship стоят 2 739 900 и 2 829 900 рублей соответственно. Оснащение у них одинаковое, а вся разница лишь в том, что первая идёт с мотором на 147 сил, а вторая — 174-сильная. Тут уже появляется панорамная крыша, электрорегулировки сидений, задний центральный подлокотник, боковые подушки и шторки безопасности, а также шесть динамиков аудиосистемы.

Положение Ливэна осложняет то, что за те же 2,7–2,9 миллиона рублей можно взять более сбалансированный Chery Tiggo 7 Pro. И у него уже будет обогрев руля и лобового стекла по всей площади, беспроводная зарядка, более продвинутая мультимедийка, круговой видеообзор, электропривод крышки багажника и другие приятные мелочи. И в этом случае выбор в сторону Livan X6 Pro будет не самым очевидным решением.