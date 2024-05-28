В России замечен в продаже минивэн Hyundai Custin

На самом деле Hyundai Custin - экспортное название вэна Custo, который изначально задумывался как эксклюзив для китайского рынка, но позднее для того, чтобы отбить затраты, отправился покорять Вьетнам. Теперь Custin привезли в Россию.

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Объявление о продаже Hyundai Custin "Российская газета" обнаружила на одной из крупных онлайн-площадок. Продавец сообщил, что это - один из первых автомобилей в России. Ещё раз отметим, что он может быть первым именно под названием Custin, так как Custo активно ввозился по параимпорту и до этого.

Здесь стоит отметить важную тенденцию: импортируемые автомобили становятся доступнее. За "Кусто" в конце прошлого года перекупы просили от 5 200 000 до 5 550 000 рублей.

Выставленный на продажу Custin со 170-сильным мотором 1.5 литра и АКП оценён продавцом в 4 175 000 рублей.

Причём комплектация совсем не бедная: матричный свет, бесключевой доступ, цифровая панель приборов, парктроники по кругу, камера заднего вида с динамической разметкой, продвинутая мультимедиа с большим монитором, кожаный салон с "капитанскими" креслами второго ряда, трёхзонный климат-контроль и множество систем комфорта и ассистентов водителя.

Уточняется, что утильсбор в размере 306 тысяч рублей оплачен, меню русифицировано, есть ОТТС.

Ранее "РГ" рассказывала об аналогичной ситуации с Hyundai Celesta, которая по сравнению с прошлым годом стала доступнее.

Что же касается Hyundai Custo, то в скором времени его производство наладят в Казахстане.