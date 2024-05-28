Автоэксперт назвал причины появления запаха бензина в салоне машины

Запах бензина трудно спутать с каким-то другим. И когда вы чувствуете характерный "аромат" углеводородных соединений, впору бить тревогу и проверять определенные узлы и системы. Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов назвал "Российской газете" причины появления запаха топлива в салоне машины.

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"Среди наиболее частых причин появления запаха бензина в салоне автомобиля можно назвать, например, утечку в топливной системе. Эта проблема может появиться из-за поврежденных топливных шлангов, трубок и соединений, а также по причине неисправного топливного насоса.

Во-вторых, запах топлива в автосалоне может появиться на фоне проблем с вентиляцией - в частности, если салонный фильтр давно не менялся, в системе кондиционирования салона появились те или иные неисправности, либо крышка бензобака неплотно закрыта.

Нередко причиной данной проблемы может стать и перелив топлива (то есть заправка топливного бака "под завязку").

Если в салоне автомобиля пахнет топливом, рекомендую обратиться на сервис и в первую очередь проверить топливную систему на наличие утечек, а все топливные шланги, трубки и соединения - на предмет повреждений.

В проверке также нуждается и система кондиционирования салона. Необходимо убедиться, что угольный фильтр чист и не имеет повреждений, а система работает исправно.

Кроме того, потребуется проверить уровень топлива, а также двигатель автомобиля на наличие тех или иных проблем", - отметил специалист.

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