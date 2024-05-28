Раскрыта причина простоя на экс-заводе Nissan в России

Часть сотрудников «Автозавода Санкт-Петербург» будут отправлять в простой, пока предприятие не перейдет к мелкоузловой сборке автомобилей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор завода Иван Миронов. Сейчас там налажено производство кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые собирают крупноузловым методом. Многие сотрудники оказываются не задействованы, и их приходится отправлять по домам.

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Ежемесячно порядка 200−300 человек из 1200 не задействованы в работе завода, так как простаивают цеха, ненужные при «отверточном» производстве. Чтобы не сокращать людей, их будут периодически отправлять в простой.

Когда предприятие перейдет к мелкоузловой сборке и задействует цеха сварки и окраски, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что локализацию начнут повышать в 2025 году, однако было это в конце 2022-го, когда на заводе планировалось выпускать новые Lada.

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Сейчас в простое находятся 317 человек: они не будут работать до конца мая.

Впервые предприятие Nissan ушло в простой в марте 2022 года. В 2023-м там выпустили порядка 10 тысяч машин, а в январе 2024-го было налажено производство Xcite. Пока в линейке новой марки есть только одна модель — кроссовер X-Cross 7, который уже появился в продаже и стоит от 2,5 миллиона рублей.

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