Автомобили Lada можно заправлять только дорогим бензином

Для автомобилей семейств Lada Niva и Lada Granta подходит только АИ-95 или Премиум Евро-95, отметил производитель. Все дело в заводских калибровках двигателей, которые настроили для соответствия современным экологическим требованиям «Евро-5». Флагманскую Vesta, согласно инструкции, нужно заправлять 95-м бензином, но в крайнем случае можно залить топливо с октановым числом 92.

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Реальная экономия при заправке 92-м бензином почти нулевая, заверяют в АвтоВАЗе, потому что расход выше. Разница с АИ-95 достигает 10 процентов на некоторых режимах. А вот с более дорогим топливом можно достичь «номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности».

При этом использование 98-го или 100-го бензина нецелесообразно: выигрыш в характеристиках незначительный. Для Vesta, однако, предусмотрена заправка топливом с октановым числом 98, но предпочтителен 95-й. Это касается и 1,6-литрового, и 1,8-литрового мотора.

На АЗС в Москве и ближайшем Подмосковье АИ-95 сейчас стоит 55−58 рублей за литр, АИ-92 — 50−52 рубля. Оптовые цены на топливо снижаются: АИ-95 подешевел до 53 777 рублей за тонну, АИ-95 — до 47 135.

До этого стоимость росла на фоне временной приостановки запрета на экспорт: вывоз разрешили до 30 июня из-за перенасыщения внутреннего рынка. Мораторий на экспорт ввели 1 марта, действовать он должен до 31 августа.