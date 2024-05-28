До России добрался новый кроссовер Toyota, который стоит дешевле «китайцев»

Несмотря на то, что новые Toyota в Россию не поставляются больше двух лет, их ассортимент на российских классифайдах продолжает расширяться. Еще один такой пример — кроссовер Frontlander, который автосалоны и «профессиональные продавцы» продают сейчас минимум за 2 550 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги с учетом «всех расходов» новый кроссовер 2024 года выпуска готов привезти под заказ мультибрендовый автосалон из Владивостока. Во столько обойдется автомобиль в комплектации Premium, куда входят отделанный эко-кожей салон, 17-дюймовые литые диски, рейлинги и люк на крыше, кожаный мультифункциональный руль, электрорегулировки водительского кресла, датчик усталости водителя, светодиодные фары с системой управления дальним светом, датчики давления в шинах, мультимедиа с ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и многое другое.

Для сравнения, официально представленные в России «китайцы» стоят дороже указанных 2 550 000 рублей. Например, на «прошлогоднюю» Omoda C5 цены стартуют от 2 679 900 рублей, Jetour Dashing в «средней» комплектации Elite продается за 2 839 900 рублей, а за рестайлинговый Geely Coolray без учета скидок дилеры просят, по меньшей мере, 2 609 990 рублей.

Впрочем, такой же Toyota Frontlander, но другого цвета и по более высокой цене, есть в наличии в Екатеринбурге. Местный «частник» продает его за 3 200 000 рублей и утверждает, что в цену уже входит не только коммерческий утильсбор, но и весь пакет документов, необходимых для постановки автомобиля на учет.

Еще дороже, за 3 399 000 рублей, новый кроссовер 2023 года выпуска предлагает дилер из Красноярска, а максимальными ценами отличился мультибрендовый автосалон из Москвы — у него в наличии есть две машины 2023 года выпуска, оцененные в 3 750 000 рублей.

«Техника» у всех кроссоверов идентична. Под капотом у них стоит 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 171 силу, работающий в связке с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Напомним, Toyota Frontlander является разновидностью кроссовера Toyota Corolla Cross и производится на китайском совместном предприятии GAC-Toyota в Гуанчжоу для китайского рынка. В основе кроссовера лежит общая с Corolla и C-HR модульная платформа TNGA-C.