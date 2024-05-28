Универсал Audi RS 4 Avant получил спецверсию в честь собственного юбилея

Пятидверка в версии edition 25 years будет выпущена в количестве 250 штук. Каждой достанется форсированный до 470 лошадиных сил битурбодвигатель и богатое оснащение. Помимо прочего, универсал похвастает декором из углепластика, а также вторым комплектом колес с трековыми шинами Pirelli P Zero Trofeo RS и системой телеметрии Track Adrenaline. Цены на Audi RS 4 Avant edition 25 years начинаются с отметки 142 905 евро.

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В честь 25-летия RS 4 компания Audi выпустила специальную версию модели под названием RS 4 Avant edition 25 years. Юбилейный универсал окрашен в желтый колер Imola Yellow и тем самым напоминает Audi RS4 Sport — первую модель подразделения quattro GmbH (теперь Audi Sport GmbH), выпускавшуюся с 1999 по 2001 год. Под капотом новинки — битурбомотор V6 2.9. Его мощность увеличена на 20 лошадиных сил (470 л.с.), хотя курящий момент по-прежнему равен 600 Нм. До ста RS 4 Avant edition 25 years разгоняется за 3,7 секунды — на 0,4 секунды быстрее обычного RS 4 Avant.

© Audi

Пятидверка оснащена керамическими тормозами, спортивной выхлопной системой и койловерами RS sport suspension pro с ручными регулировками. Подвеска по сравнению с обычным универсалом занижена на 10 миллиметров, но при желании можно сделать ещё ниже. Заодно здесь стоит дифференциал quattro sport и более жесткие рулевые тяги; обновлен софт коробки передач для более быстрых переключений и увеличен отрицательный развал колес на передней оси. Диски — кованые, диаметром 20 дюймов от RS 4 Avant competition. Шины — Pirelli P Zero Corsa.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Покупателям RS 4 Avant edition 25 years полагаются перчатки Alpinestars и второй комплект колес с полусликами Pirelli P Zero Trofeo RS и системой телеметрии Track Adrenaline, которая в реальном времени собирает данные о состоянии шин, прохождении круга, всё это анализирует и даёт рекомендации, как добиться оптимальных результатов. Помимо желтого Imola Yellow, универсалу доступны эмали Nardo Gray и Mythos Black. Стандартно машина идет с тонировкой задних дверей, глянцевым черным декором, затемненными логотипами и стайлинг-пакетом Carbon matte.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

В салоне — кресла-ковши, отделка в стиле RS4 Sport и табличка с указанием номера автомобиля в серии (всего выпустят 250 штук). Для цифровой «приборки» предложена новая тема оформления — с белым тахометром и спидометром, как на Audi Avant RS2 1994 года. Дополнительно можно прикупить подрезанный снизу руль и эксклюзивные часы Chronograph RS 4 Avant edition 25 years. Продажи юбилейного универсала начнутся в июне. Цена — от 142 905 евро, что соответствует 13,7 миллиона рублей.