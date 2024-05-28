Глава Great Wall подтвердил, что у Tank 300 появится версия с дизелем

Президент Great Wall Вэй Цзяньцзюнь рассказал об этом во время тест-драйва нового Haval H6, который стремительно теряет статус бестселлера.

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Всерьёз о дизеле для Tank 300 заговорили после намёка заместителя генерального директора Tank Гу Юкуна в соцсетях. Глава Great Wall Фэй Цзяньцзюнь поставил точку: у "трёхсотого" появится турбодизельный двигатель объёмом 2,5 литра.

Предполагается, что речь идёт о модели GW4D24.Он же устанавливается, например, на пикапе Shanhaigun (Cannon), на котором выдаёт 184 л.с. и 480 Нм. Агрегатируется двигатель 9-ступенчатым автоматом.

Сроки выхода Tank 300 с турбодизелем 2.4 пока не анонсированы. В Китае внедорожник предлагается с бензиновыми ДВС и гибридной трансмиссией. В России Tank 300 можно купить за 4,1-4,8 млн рублей с 220-сильным турбомотором 2.0 литра, 8-ступенчатым гидроавтоматом и системой полного привода (конфигурация и возможности зависят от комплектации).

Ранее "РГ" рассказывала, когда начнутся российские продажи Tank 700.