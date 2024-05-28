Mercedes уступает BMW: клиенты выбрали M3 и M4

В битве за сердца любителей спортивных автомобилей BMW M3 и M4 вырвались вперед, оставив позади модели Mercedes-AMG. Новые модели AMG C 63 и AMG CLE 63, несмотря на значительные инвестиции Mercedes в их разработку и маркетинг, не смогли завоевать одобрение покупателей, что проявилось в слабых продажах, сообщает SPEEDME.RU.

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Mercedes рассчитывал удивить рынок, предложив модели с мощностью в 680 лошадиных сил, однако потребители оказались более заинтересованы в эффективности и сбалансированных характеристиках. В то время как BMW успешно внедрила мягкие гибридные технологии (MHEV), предлагая экономичные и мощные автомобили с шестицилиндровыми двигателями до 550 лошадиных сил, что оказалось более привлекательным для рынка.

Mercedes признал ошибку и уже начал возвращение к проверенному V8 для некоторых своих моделей в попытке сохранить конкурентоспособность. Этот шаг подчеркивает, что максимальная мощность не всегда является решающим фактором при выборе спортивного автомобиля.

Сейчас на рынке начинает зарождаться новое соперничество, где ключевым игроком становится Porsche с их технологией T-HEV, обещающей еще более выдающиеся результаты. Учитывая статус и авторитет Porsche, они имеют все шансы перехватить инициативу. Таким образом, Mercedes сталкивается с необходимостью пересмотреть свою стратегию на фоне изменяющихся предпочтений покупателей и растущей конкуренции. Сможет ли бренд восстановить свои позиции и доказать свою привлекательность на рынке высокопроизводительных автомобилей — время покажет.