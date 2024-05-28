Водителей предупредили, что комары гонят лосей на дороги

В Росприроднадзоре предупредили автомобилистов, что из-за установившейся в центральной России жаркой погоды резко выросла вероятность появления лосей на проезжей части. Так, в этом году сезон комаров и мошек наступил раньше, из-за чего сохатые чаще выходят на дороги.

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В ведомстве объяснили, что животные выходят на открытое пространство, где насекомых намного меньше. Однако они по-прежнему представляют большую опасность для водителя и пассажиров в случае столкновения.

«Из-за сезонных перемещений и жаркой погоды лоси продолжают выходить к полосам отвода автомобильных дорог и на проезжую часть», — отметили в Росприроднадзоре.

Автомобилистов предупредили, что при наличии на дороге соответствующего предупреждающего знака, не лишним будет сбросить скорость. Если же водитель заметил животное, то нужно замедлиться вплоть до полной остановки и пропустить зверя, но не пытаться сигналить сохатым.

Ранее в ГИБДД нашли новое основание для лишения россиян прав. В управлении Госавтоинспекции по Курганской области сообщили, что за столкновение с дикими животными на трассах автомобилистов могут ожидать крупный штраф и лишение водительских прав. Уточняется, что речь идёт о гражданах, которые решат покинуть место столкновения без оформления аварии.

Помимо этого, водителям напомнили, что делать после ДТП с участием животных. Пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» выпустила памятку, которая пригодится каждому автомобилисту. От инцидентов с участием животных не застрахован никто. Важно помнить, что такие инциденты являются дорожно-транспортными происшествиями. Оставив место ДТП, можно лишиться водительских прав.