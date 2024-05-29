В России резко вырос спрос на автомобили с передним приводом

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с различными типами привода. Как рассказали аналитики "Российской газете", лидерами по доле в спросе стали авто с передним приводом - как новые, так и с пробегом. Однако транспортные средства с полным приводом лишь незначительно отстают от лидера.

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Спрос на новые машины со всеми типами приводов с января по апрель 2024 года вырос на 43%. Лидером и по динамике роста (43,3%) и по доле в спросе (60,34%) стали автомобили с передним приводом. Средняя цена нового переднеприводного автомобиля достигла 2 569 831 рубля.

Число предложений о продаже новых машин со всеми типами приводов также выросло - на 84,7%. И здесь переднеприводные автомобили на первом месте и по росту (+89,4%) и по доле в предложении (58,16%).

На втором месте по популярности среди новых ТС - автомобили с полным приводом. За первые четыре месяца 2024 г. предложение в этом сегменте выросло на 78,8%, а доля таких машин в предложении составила 40,62%.

Вырос и спрос - на 37,3%, при этом доля полноприводных авто в спросе - 41,86%, а средняя цена - 4 151 002 рубля.

Новые авто с задним приводом находятся на третьем месте с заметным отставанием. Хотя предложение здесь тоже выросло - на 64,8% за четыре месяца, но доля таких авто в предложении всего 1,21%. Спрос также увеличился - на 39,9%, а доля в спросе равна 3,24% при средней цене 3 484 864 рубля.

Схожая ситуация по распределению долей по спросу/предложению и в сегменте автомобилей с пробегом.

Автомобили с передним приводом заняли долю в предложении в 64,14%, в спросе - 63,93%, а средняя цена составила 898 965 рублей.

ТС с полным приводом - на втором месте среди авто с пробегом. Их доля в предложении - 25,71%, а в спросе - 21,87% со средней ценой 2 279 804 рубля.

Доля автомобилей с пробегом с задним приводом заметно выше, чем в сегменте новых авто: 10,15% в сегменте предложения и 14,39% - по спросу. Средняя цена такого ТС - 800 000 рублей

"Переднеприводные автомобили являются наиболее массовым сегментом в России и лидируют как среди новых авто, так и среди машин с пробегом. При этом в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах преобладает спрос на полноприводные авто: так, в Иркутской области он составляет 60% среди новых авто, в Новосибирской области - 58,07%, а в Мурманской области - 50,66%. С другой стороны, в некоторых южных регионах заметную долю в спросе занимают автомобили с задним приводом: например, в Дагестане их доля составляет 50,27% среди новых ТС", - комментирует "РГ" Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".