Эксперты рассказали, как защитная сетка снижает ресурс двигателя и коробки

Дилеры часто предлагают установить лишние опции ещё в автосалоне, чтобы увеличить стоимость нового автомобиля, — эта история не нова. Но часто эти опции не только стоят в несколько раз дороже, чем в любом обычном автосервисе, но и абсолютно бесполезны. А в некоторых случаях даже негативно сказываются на характеристиках автомобиля. Владелец автосервиса рассказал, как защитная сетка у радиатора убивает мотор и коробку машины.

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Эксперт отметил, что стоимость установки сетки в дилерских центрах в десятки раз больше, чем в сервисных центрах. Так, корреспонденту редакции Quto.ru в одном из москвоских дилерских центрах предложили установить сетку за 125 тыс. рублей. Такую сумму дилер объяснил повышенной прочностью. Возможно, кузов проржавеет раньше, чем установленная суперсетка.

Дилеры уверяют, что защита спасёт подкапотное пространство от попадания мелких камней, способных повредить важные узлы. Другим поводом для установки называют защиту от насекомых.

Однако автоэксперт считает, что мелкие камни, которые смогут пройти через решетку радиатора, не способны причинить агрегатам особого вреда. А от насекомых сетка не спасает — её отверстия, как правило, слишком велики.

Зато сетка вредит оптимальной работе установленных радиаторов, говорит специалист. Автопроизводители тщательно рассчитывают идеальные условия для охлаждения системы. А сетка нарушает их, что приводит к повышению температуры двигателя в жаркую погоду. Из-за этого чаще активируется вентилятор, что приводит к уменьшению ресурса его работы. При работе в экстремальном режиме может произойти перегрев мотора и коробки передач, а это уже чревато необходимостью проведения дорогостоящего ремонта.