Большой пикап Foton Tunland V9 доберется до российских покупателей в августе

Украшением стенда Foton на выставке Expo стал полноразмерный пикап Tunland V9. Габариты китайской новинки составляют 5617x2090x1955 мм, у него полный привод и внушительный грузовой отсек.

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Под капотом - 48-вольтовая гибридная силовая установка с дизельным 2-литровым двигателем Aucan собственной разработки мощностью 163 л.с. Трансмиссия - 8-диапазонный "автомат". Полный привод реализован на основе муфты подключения передней оси и демультипликатором, раздаточная коробка - BorgWarner. За доплату предложат блокировку дифференциала.

Дизайн крупного автомобиля явно отсылает к американскому пикапу Dodge RAM 1500, но по размерам китайская "девятка" все же скромнее: 5617x2090x1955 мм. Колесная база 3355 мм, дорожный просвет - 240 мм. Особенность этой модели - задняя пружинная подвеска, ориентированная на комфортную езду.

Салон оформлен богато, с оглядкой на современные кроссоверы. Применена традиционная архитектура с большим дисплеем мультимедийной системы по центру (14,6-дюймов), а перед водителем экран виртуальной приборной панели (12,3-дюйма).

Как рассказала "Российской газете" заместитель руководителя отдела продаж Foton Татьяна Лаврова, "в июне ожидаются первые поставки Foton Tunland V9 на российский рынок. После этого начнется процесс сертификации автомобиля. В конце августа пикап можно будет приобрести".

По словам Лавровой, о ценах пока говорить преждевременно.

Foton Tunland V9 на данный момент продается в России по схеме параллельного импорта. У российских дилеров его можно купить примерно за 3 800 000 рублей.

В российской линейке Tunland усть также пикапы Tunland G7 и Tunland V7. V7 и V9 пока не сертифицированы.

Что касается надстроек, по словам Лавровой, ожидаются как фирменные шторки и кунги от китайской марки, так и отечественные - от российских "бодибилдеров".