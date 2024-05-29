Посмотрите на Toyota iQ, стилизованную под злодея из «Тачек»

Авторы проекта в качестве прототипа использовали образ профессора Цундаппа. За необычный самодельный автомобиль продавец из Великобритании планирует выручить от 8500 до 10 500 фунтов стерлингов (примерно от 960 000 до 1 180 000 рублей) по текущему курсу. По словам владельца, на многочисленные модернизации единственного в своем роде автомобиля он потратил более шести тысяч фунтов стерлингов (около 650 000 рублей).

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В процессе тюнинга Toyota iQ оборудовали новым набором кузовных панелей, винтажной передней оптикой, бампером с имитацией оскала, а также глазами с моноклем на лобовом стекле, которые являются отличительной чертой Профессора Цундаппа. Кроме того, машину окрасили в темно-зеленый оттенок, а на боковых стеклах разместили кадры из мультфильма.

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

© eBay

Несмотря на многочисленные внешние доработки, салон трехдверки особых изменений не претерпел. При этом владелец утверждает, что автомобиль оснастили кастомной приборной панелью и мощной аудиосистемой. В движение «злодейскую» машину приводит литровый трёхцилиндровый двигатель мощностью 68 лошадиных сил.

В ходе торгов за тюнингованный Toyota iQ с пробегом около 187 000 километров планируют выручить до 10 500 фунтов стерлингов, или 1 180 000 рублей.

В 2022 году тайские тюнеры стилизовали старую Toyota Celica под «Молнию МакКуина» из мультфильма «Тачки». Инженеры подготовили сразу два мультяшных автомобиля.