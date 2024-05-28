Рынок авто в ЕС растет: гибриды и электрокары в тренде

В первые четыре месяца этого года рынок новых автомобилей в Европейском Союзе показал значительный рост, причём особенно заметно увеличилась доля гибридных автомобилей. С начала года в странах ЕС было зарегистрировано около 3,7 миллиона новых машин, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами роста стали Германия и Испания с приростом в 7,8%, Франция с 7% и Италия с 6,1%, сообщает SPEEDME.RU.

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Доля бензиновых и дизельных автомобилей сократилась с 52,8% до 48,9% за апрель текущего года, в то время как гибридные автомобили увеличили свою долю с 24,9% до 29,1%. Бензиновые машины показали рост в 7,3%, особенно благодаря увеличению продаж в Испании (24,1%), Германии (18,6%) и Италии (14,1%). Дизельные машины остались на стабильном уровне, хотя в некоторых странах наблюдались снижения.

Гибридные автомобили продемонстрировали впечатляющий рост в 33,1% только за апрель, с особенно высокими результатами во Франции (48,1%), Испании (38,5%) и Германии (25,9%). Электромобили также показали рост на 14,8% по сравнению с прошлым годом, причем во Франции и Бельгии наблюдалось увеличение на 45,2% и 41,6% соответственно.

Крупные автопроизводители также сообщают о росте продаж. Например, доля рынка Volkswagen Group достигла 27,8% с ростом продаж на 15,5%, в то время как Toyota Group отметила рекордные 47,3% роста, главным образом за счёт увеличения продаж Toyota на 48,5%. Такие данные подчеркивают тенденцию к увеличению доли гибридных и электрических автомобилей в Европе, а также общий рост автомобильного рынка в регионе, поддерживаемый спросом на более экологичные транспортные средства.