Как поступить с помутневшими от времени фарами?

Несколько лет – и новая, некогда блистающая хрусталём головная оптика автомобиля затирается: песок, дожди и снег, грязь, щётка зимой и грязная тряпка летом, а так же вездесущий ультрафиолет дело свое делают. Пластик мутнеет, обрастает сколами и ссадинами. Со временем фара перестает справляться со своей ключевой задачей – освещать дорогу, а водитель встает перед непростым выбором: либо купить новую оптику, либо заниматься реанимацией старой. Это всегда вынуждено и всегда в самый ненужный момент. Так что имеет смысл рассмотреть все возможные решения этой насущной для ежегодно стареющего российского автопарка проблемы.

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Покупка новой головной оптики

Казалось бы, лучший вариант, как ни крути: что может быть лучше нового? Однако, в случае с фарами, всё не так просто: оригинальный комплект стоит чуть дешевле крыла от «Боинга» и чугунного моста, так что в трёх случаях из трёх речь идёт о покупке «аналога». Сложно поверить, что обладатель автомобиля за 500 000 рублей пойдет и купит себе в магазине фары за 140 000 рублей, не так ли? Фирма Depo известна всем, качество понятное, срок службы прогнозируем. Казалось бы. Однако, на практике всё не совсем так. Во-первых, фары вышеобозначенного производителя тоже недёшевы, а с февраля 2022 года найти их на некоторые модели автомобилей достаточно сложно. Во-вторых, «Депо» мутнеют за пару лет, а начинают «потеть» ещё раньше: видимо, на рынке преобладают подделки даже на аналоговую продукцию. Так что решение на приобретение самого известного из всех аналогов оптики в мире может стать, как минимум, временным. Но, вместе с тем, довольно дорогим. Поэтому оставим этот вариант на откуп олигархам и пойдём дальше – в мир народных решений.

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Полировка

Самый простой, изученный и распространенный способ восстановления оптики – полировка. Это вполне актуальная процедура для относительно свежих автомобилей, а так же для фар, которые ранее восстановительным процессам не подвергались. Рассказы о том, что полировать можно и без шкурки опустим, поскольку развести грязь и потратить время можно куда веселее и с меньшими трудозатратами. Сняв фару и тщательно её отмыв – кстати, банные процедуры сразу же улучшат её свойства, поскольку на отражателе за годы тоже накапливается грязь – аккуратно ставим на место, оклеиваем периметр малярным скотчем, шлиф-машинка, три типа абразива градацией 1500-2000-3000, полироль и устройство для её нанесения. А так же вода: либо пульверизатор, либо просто ведёрко. В процессе полировки фара должна быть мокрой. Далее – пару слов о полировальных пастах. Все баночки и флакончики, на которых написано «для ручной полировки» - честно будет называть не полировальными, а составами для глубокой мойки.

Они дадут результат, видимый глазу, может даже показаться, что удалось победить проблему «малой кровью», но серьёзно воспринимать такую победу не стоит – через месяц всё вернется на круги своя. Поэтому после прохода последней трехтысячной «шкуркой», наносим пасту точками и оранжевым кругом доводим поверхность до зеркального блеска. При должном усердии и малой периодичности перерывов на всю процедуру уйдет около двух часов.

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Глубокая шлифовка и покрытие лаком

Увы, описанный выше подход актуален только для достаточно свежих автомобилей, а средний возраст машины в России – 15 лет. Тут предстоит идти по более сложному, энергоёмкому, но столь же доступному каждому пути – снимать весь защитный слой лака и наносить заново. Первым делом нужно «снести» весь (sic!) заводской лак. Сделать это следует по двум причинам: во-первых, нанося новое покрытие, есть шанс получить «апельсиновую корку» и подрыв лака, а во-вторых, некоторые «следы эксплуатации» - буквально сквозные, а их «нивелирование» подразумевает глубокую полировку. Благо, граница заводского лака с пластиком видна глазами, так что берём в руки набор шкурок и начинаем полировать: начинаем с 600, далее 720, потом «тысячная». Можно работать машинкой – постоянно проверяя температуру и не перегревая пластик - можно руками. Можно «по мокрому» - так проще с точки зрения температуры и частоты смены шкурок- можно и «на сухую». Тут, как говорится, на вкус и цвет исключительно. А вот обезжирить подготовленную к покраске поверхность – обязательно.

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В «перелачивании» фар есть только одна тонкость: собственно, сам лак и его выбор. На личном опыте, все попытки обойтись тривиальным лаком в аэрозольном баллончике из магазина автозапчастей обернулись в итоге неудачей: подрывы, апельсиновая корка, посредственный внешний вид, много «шума» и пузырей. Светит фара лучше, но выглядит позорно. Причина проста: для покрытия фар нужен двухкомпонентный лак. И тут есть два пути: первый – это краскопульт с классическим смешиванием лака с отвердителем, и супердорогие – около двух тысяч рублей - новомодные флаконы, которые при взбалтывании в стиле бармена, разбивают внутреннюю ампулу и смешивают лак с отвердителем. Увы, третьего не дано. Далее – всё предельно просто: три слоя с межслойным интервалом в 20 минут. По итогу, если хочется прямо выставочного эффекта или ещё не хочется идти домой, можно заматовать двухтысячной «шкуркой» и отполировать полировальной пастой всем известного бренда на оранжевом круге. Вид иметь будет!

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Плёнка

Проблемы с лаком натолкнули многих на идею от него и вовсе отказаться: сносим верхний защитный слой ЛКП, полируем пластик абразивом 1500-2000-3000, полируем фару, а сверху наклеиваем ту самую «бронеплёнку», которой предлагают защитить капот и бампер от камней. Купить материал можно на рынке, в магазине, заказать на маркете, а так же, подключив воображение, взять абсолютно бесплатно в мастерской винила и тонировки, где её выбрасывают. Ведь защитное покрытие тонировочной пленки, которое удаляют при оклейке, никому не нужно. Ну, кроме тех, кто хочет в гараже восстановить помутневшие фары. Плёнку всегда наносят на мыльную воду, на чистую и обезжиренную поверхность, после чего разглаживают силиконовым шпателем – 100 рублей в любом строительном магазине – а после, достигнув нужного результата, подрезают. Не сильно хитрое занятие, но материала стоит брать с запасом, потому что, как известно, первый блин – всегда комом. Эффект получается весьма убедительный и аккуратный, а служит ничуть не меньше лака. Случись что – проще заменить, ведь рука-то уже набита.

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Замена стекол

Все вышеперечисленные методики актуальны при одном условии – пластик цел. Если на нем есть трещина, то шлифуй – не шлифуй, исправно фара работать не будет. Казалось бы, есть повод дать слабину и купить новую, но нет, не в России. Ведь уже очень давно у нас продаются новые стекла почти для любой автомобильной оптики. Найти – дело трёх кликов. Мистер Холмс не успеет забить трубку. Но стекляшку мало купить – её нужно еще наклеить. А тут не обойтись без строительного фена, которым нужно разогреть все места примыкания прозрачной части к блоку фары, после – аккуратно разделить эту воистину неразлучную парочку. Кто хоть раз пробовал – обязательно вымученный юмор поймёт. Дело в том, что клей, которым и склеены две половинки, настолько могуч и тягуч, что процесс займет немало времени. А после придется стоически счищать остатки состава, что ещё дольше. Зато потом можно отмыть все внутренности фары до зеркального блеска. В прямом смысле слова.

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Далее в дело вступает стекольный герметик: о нём стоит знать только одно – тюбик можно открыть один раз, так что две фары нужно клеить буквально подряд, закончить завтра уже не получится. Намазав состав и плотно соединив, нужно аккуратно убрать «негодные остатки», после чего убедиться в точности положения первого относительно второго и плотно склеить малярным скотчем. На следующий день можно ставить. Любая из описанных выше операций доступна, технических и практических сложностей не несёт, а от мастера потребует лишь усердия и аккуратности. А так же немного инструмента и расходников, часть которых можно безболезненно и бесплатно позаимствовать у соседа. Во всем остальном – это не так уж дорого: самая маленькая коробочка полировальной пасты на развес обойдется в 100-150 рублей, шкурки – ещё две-три сотни. Лак – по возможностям и настроению. Новое стекло для фары можно найти от 2500 рублей. Но это точно будет в разы дешевле, чем в мастерской.