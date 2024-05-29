Раскрыт секрет надежности Toyota

Если у любого автомобилиста спросить про самую надёжную марку, то Toyota будет названа если не первой в списке, то как минимум в первой пятёрке. Компания будто бы внушила нам, что самые крепкие, надёжные, не ломающиеся и проверенные автомобили выпускает только Toyota. Эту репутацию производитель получил вполне заслуженно. Вместо того чтобы перечислять лучшие модели марки, рассказываем, что именно делает Toyota, чтобы так глобально отличаться от конкурентов.

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Тщательная работа инженеров

Автомобиль LS400 положил начало премиальному подразделению Toyota — Lexus. Его можно назвать самым известным примером ошеломляющего цикла разработки Toyota. Прежде чем первые LS400 появились на рынке, их общая стоимость оценивалась примерно в миллиард долларов. В разработке участвовали 1 400 инженеров, 60 дизайнеров, 2 300 техников и ещё 200 вспомогательных работников. От начала до конца процесс занял около пяти лет, в результате чего был создан один из самых надёжных автомобилей класса люкс. Однако LS400 отличился не только этим. Он задал тон люксовому бренду Toyota, показав потенциальным покупателям, что они могут рассчитывать на нечто большее, чем простое создание премиального логотипа. Это один из примеров того, как Toyota выстраивала доверительное отношение аудитории к своим продуктам. В современном маркетинге это бы назвали демонстрацией экспертности.

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Нацеленность на работу в суровых условиях

Говорят, что любой автомобиль прослужит долго, если за ним ухаживать. Но Toyota прослужит долго, независимо от того, кто сидит за рулём. Это во многом связано с тем, что автомобили Toyota, особенно те, что были собраны в Японии, имеют более высокие допуски, чем аналогичные американские и европейские машины. То есть если обычный автопроизводитель изготавливает детали с точностью до 1,5 мм, то Toyota японской сборки будет изготовлена с точностью до 0,2 мм.

Toyota понимает условия эксплуатации автомобилей в развивающихся странах: отсутствие нормальных дорог, автосервисов, сертифицированного оборудования, запчастей и культуры владения автомобилем. В таких странах машина выступает не демонстрацией статуса, а рабочей лошадкой. Пикапы Tacoma, Tundra и Hilux и внедорожники марки проходят куда больше километров в тяжёлых условиях в странах третьего мира, нежели модные седаны и кроссоверы, которые курсируют по асфальту между бутиком и кофейней в европейских мегаполисах. В развивающихся странах у владельцев нет возможности менять масло в двигателе каждые 10 тыс. км. Поэтому крепкие модели Toyota, которые продолжают ездить, несмотря ни на что, становятся более привлекательными, чем деликатные автомобили, которые не могут позволить себе пропустить какое-либо техническое обслуживание. И это тоже многое говорит о надёжности марки. Репутация Toyota не упала на марку с неба, она её получила заслуженно, демонстрируя, на что способны её автомобили.

Множество тестов перед выпуском модели

В процессе предсерийных испытаний Toyota проверяет сборку: рассматривает сварные швы, заклёпки и болты в подвеске и деталях кузова. Буквально: с конвейера случайным образом выбирается экземпляр, который разрушается пневматическим зубилом. Таким же образом выбираются двигатели для испытаний на постоянных оборотах: их разгоняют с холостого хода до 6 тыс. оборотов 200 тыс. раз подряд, имитируя 40 лет эксплуатации за один тест. Температурные испытания, рентгеновское обследование и даже погодные тесты для компонентов интерьера, гарантирующие, что пластик и панели в салоне не потрескаются зимой, — всё это позволяет создать автомобиль, который уже доказал, что может добраться до ада и вернуться обратно в целости и сохранности ещё до того, как поступит на рынок.

Внимательное отношение к мнению клиентов

В Японии существует бизнес-стратегия, которую называют кайдзен. Это общий подход к постоянному совершенствованию по всем направлениям, от заводского цеха до зала заседаний и обслуживания клиентов. В 1982 году компания создала подразделение по работе с клиентами. Единственной целью отдела стало управление отзывами клиентов и передача информации о них в команды разработчиков. Это помогает Toyota исправлять ошибки, разрабатывать новые модели и их итерации.

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Система управления качеством

Есть кайдзен, а есть дзидока. Это переводится как «автоматизация с человеческим участием». Массовое производство автомобиля, состоящего из более чем 30 тыс. деталей, требует, чтобы роботы выполняли большую часть тяжёлой работы, но производственная система Toyota следует процессу постоянного контроля качества на протяжении всего пути. Как говорят в самой компании, «человеческая мудрость и изобретательность незаменимы для того, чтобы поставлять клиентам всё более совершенные автомобили».

Перед автоматизацией все задачи, которые можно решить вручную, сначала решаются вручную, чтобы рабочие знали, что им нужно делать. Любое отклонение в производстве приведёт к полной остановке линии, автоматически или по команде человека. Когда проблема будет решена, конвейер вновь возобновит работу. Это гарантирует, что завод не выпустит тысячи бракованных деталей.

Налаженные цепочки поставок

Компания Toyota была основана в 1937 года. В конце августа 2024 года производителю исполнится 87 лет. За столь долгий срок ведения бизнеса в автомобильном мире Toyota установила долгосрочные отношения с поставщиками. В Японии нынешние поставщики Toyota начинали как дочерние компании, а затем стали независимыми.

Помимо самостоятельно выращенных компаний, Toyota сотрудничает с мировыми лидерами рынка. Так, одним из новых поставщиков стала компания Tesla Motors, подписавшая сделку на 100 млн долларов на поставку силовых агрегатов для RAV4 EV.

Toyota не скачет на волнах, а чётко двигается к своей цели

Неизвестно, какой из перечисленных факторов больше помогает Toyota завоёвывать репутацию производителя самых надёжных автомобилей. Главное заключается в том, что Toyota не пытается менять курс своего развития, скакать от одних модных трендов к другим. В отличие от других производителей, Toyota не меняла резко свой курс развития на электрификацию модельного ряда. Много лет назад компания заявила, что будущее экологичного транспорта — в гибридных и водородных моделях. И теперь Toyota не приходится оправдываться, почему не удаётся в спешке перевести все модели на электричество, как JLR, GM, Mercedes-Benz и другим.

Toyota — не тот бренд, которому свойственны смелые художественные высказывания в дизайне и производстве. Она никогда не спешила позиционировать себя в качестве первопроходца. Если Toyota верит, что только гибридный подход — разумный путь вперёд, это означает важный культурный и технологический переломный момент в распространении гибридных автомобилей.