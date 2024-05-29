Какие автомобили с пробегом можно продать за один день

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по продаже автомобилей в сервисе за минувшие полгода и рассказали "Российской газете" о самых популярных марках и моделях, владельцы которых обращались за услугой выкупа авто за один день.

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Чаще всего на быструю продажу выставляются автомобили брендов Lada (10% от общего количества авто, переданных в выкуп), Kia (9%) и Hyundai (8%). А самыми часто выкупаемыми моделями являются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом 87% сделок приходится на продажу автомобили с бензиновым двигателем, 12% - с дизельным и менее 1% - с гибридным. Медианный пробег выкупаемых автомобилей составляет 142 000 км, чаще всего в выкуп передаются автомобили 2012, 2013, 2014 и 2008 годов выпуска.

Если говорить о типах кузова, то 35% от общего объема авто, продаваемых за один день, приходится на седаны, 34% - на кроссоверы и внедорожники, а 20% - на хэтчбеки и лифтбеки (оставшиеся 11% приходятся на другие типы кузовов).

Большинство автомобилей (48%) оснащены автоматической коробкой передач, 34% - механической, 10% - роботизированной, и только 8% приходится на авто с вариатором.

Согласно собственной аналитике "СберАвто", чаще всего услугой выкупа пользуются в таких субъектах федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

Так, самыми популярными брендами для продажи одним днем и в Москве, и в Санкт-Петербурге являются Kia, Hyundai и Volkswagen, а моделями - Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Жители Краснодарского края чаще всего передают в выкуп авто брендов Lada, Hyundai, Kia - за средствами в день продажи обращаются владельцы Ford Focus, Lada Granta и Hyundai Solaris. В Республике Татарстан и Республике Башкортостан топ брендов, передаваемых в выкуп, аналогичен, но есть различие в моделях: в обоих регионах в число лидеров не вошел Ford Focus. В Татарстане в выкуп чаще всего передают Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, а в Башкортостане - Lada Granta, Lada Priora и Kia Rio.