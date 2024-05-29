Эксперт рассказал, какие авто с пробегом ни в коем случае нельзя покупать

В апреле 2024 года жители нашей страны купили 509 500 подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 1,5% превышает уровень марта и оказывается на 2,8% больше результата годичной давности (апреля 2023-го). Но какие машины лучше не покупать? Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.

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"Марки и модели не имеют первостепенного значения при выборе автомобиля с пробегом на сегодняшний день. Сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с не скрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге. Если говорить в целом, каждый автомобиль уникален, поэтому во многом выбор автомобиля с пробегом зависит не от марки и модели, а от состояния после эксплуатации предыдущего владельца.

С точки зрения выбора бренда - на каждый автомобиль имеется свой покупатель. Поклонники марки будут продолжать отдавать предпочтение своему "идеальному" автомобилю, даже если он ломается с большей периодичностью. Эта тенденция наблюдается потому, что такие автовладельцы не готовы рассматривать альтернативные бренды.

При этом есть заметная динамика по эксплуатации автомобилей с пробегом. Популярные немецкие бренды более долговечны в использовании, чем корейские, японские или английские. Обслуживание "немцев" стоит дороже, но и ресурс их основных агрегатов больше. Однако, несмотря на все рассмотренные примеры, лидером по продажам на рынке автомобилей с пробегом невзирая на стоимость как самого автомобиля, так и его обслуживания, остается Lada 2107, которая не выпускается заводом изготовителем уже очень давно", - отметил специалист.

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко назвал "РГ" самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России.