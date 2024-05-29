Названы конкуренты российских автомобилей Volga

Главными конкурентами моделей Volga на российском рынке станут автомобили китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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«Основными конкурентами станут такие модели, как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, а также немногочисленные корейские и японские автомобили», — сказал руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев считает, что основными конкурентами станут наиболее востребованные и уже зарекомендовавшие себя модели от других брендов из КНР. К примеру, Haval Jolion и другие.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

До этого стало известно, что седан — это Changan Raeton Plus, Средний кроссовер — Changan Uni-Z. Кроссовер побольше — Changan Oshan X5 Plus. Во всех случаях у автомобилей фирменная фальш-решетка радиатора с газовским логотипом, а также индивидуально разработанные под бренд Volga передние бампера.