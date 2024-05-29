В России не будут выдавать права подросткам

Снижать возрастной лимит для получения водительского удостоверения в России на данный момент не планируется. Как пояснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников, сегодня молодые водители ведут себя на дорогах очень опасно.

«Не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортным средством. Сейчас у нас молодой водитель ведёт себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – прим. ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП», — подчеркнул Черников.

Сегодня получить право управления на транспортные средства категории М и А1 россияне могут с 16 лет, открыть категории А, В и С, а также подкатегории В1 и С1 — с 18 лет, категорию D — с 21 года.

Записаться в автошколу и пройти обучение можно с 16-летнего возраста. Тем не менее, до экзамена ГИБДД допустят не ранее чем по достижении 17 лет.

Стоит отметить, что врач предложил запретить пожилым людям водить машину. Максимальный возраст, допустимый для управления автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше этого возраста категорически нельзя садиться за руль. С таким мнением выступил ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев. Он считает, что пожилым водителям опасно продлевать ВУ, так как они становятся опасностью для всех участников дорожного движения.

Тем временем в Молдавии власти обвинили автошколы в массовых провалах экзаменов ГИБДД. Министр образования страны Дан Перчун нашёл виновных в массовых провалах экзаменов на получение водительских прав — ими оказались учебные заведения, которые, по мнению чиновника, плохо готовят будущих водителей.