Названы самые надежные машины до 1 млн рублей

Американский механик Дэвид Лонг в своём блоге раскрыл машины стоимостью менее $10 000 (около 900 тысяч рублей), которые прослужат своим владельцам в течение долгих лет. По его словам, которые приводит портал 110km, вероятность поломки этих моделей крайне низкая, а запчасти и стоимость обслуживания крайне низкие.

Лидером рейтинга оказался седан Buick LeSabre 2000-2005 годов. Под капотом автомобиля расположился V6 объёмом 3,8 литра, с которым сочетается 10-ступенчатый «автомат», а стоят такие автомобили от 2 до 5 тысяч долларов.

Вторую строчку занимает пикап Chevrolet Silverado, который на американском рынке оценивается в 5—10 тысяч долларов. При этом эксперт называет крайне надёжными машины 1999-2006 года с 6,0-литровым V8, на более новых автомобилях двигатели не отличаются повышенной «живучестью».

Замыкает тройку самых надёжных недорогих машин кроссовер Lexus RX 350, который был собран в период с 2004 по 2009 год. Впрочем, по мнению Лонга, речь идёт только о машинах с V6 объёмом 3,3 или 3,5 литра.

Кроме того, долгие годы владельцам будут служить рамник Ford Crown Victoria 1998-2012 годов, под капотом которых установлена 4,6-литровая «восьмёрка», а также Lexus LS 400 (1996-2000 с 4,6-литровым V8) и Toyota Highlander (2001-2007 с 3,3-литровым V6). Что касается последнего, то механик отмечает не только надёжность, но и экономичность модели.

По мнению эксперта, все эти автомобили «чертовски надёжны», а серьёзно повредить их могут разве что крупная авария или природный катаклизм.

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