Юрист рассказал, что экспертиза поможет доказать инсценировку ДТП ради выплат

Страховые компании могут заподозрить инсценировку ДТП ради получения выплат, если авария произошла ночью на отдаленной дороге, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по автострахованию, юрист Телеграмм-канала «Юризм» Илья Афанасьев.

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Кроме того, насторожить страховщиков может количество повреждений. По его словам, обычно в случае инсценировки у одного из автомобилей они небольшие, у второго, обычно более дорогого, — более серьезные, чтобы можно было получить максимальную выплату по ОСАГО. Юрист отметил, что доказать факт инсценировки поможет автотехническая трасологическая экспертиза.

«По-хорошему, надо сопоставить обе машины и сравнить повреждения по следам, по трасам — почему эта экспертиза и называется трасологической. Там происходит измерение по высоте, направленности, глубине этих повреждений», — пояснил Афанасьев.

Помимо этого, страховые компании будут изучать материалы фиксации ДТП, продолжил он. Если на месте ДТП нет осыпи грязи, краски, пластика или стекла, они также могут заподозрить мошенничество.

Накануне управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев говорил, что в России участились случаи автомошенничества, когда злоумышленники инсценируют мелкую автоаварию, после чего обвиняют водителя в оставлении места ДТП, угрожая лишением водительских прав.