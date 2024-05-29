Механик рассказал, какие автомобили до 1 млн рублей самые надежные

Дэвид Лонг, проживающий в США, проанализировал ситуацию с доступными "бэушками", и назвал самые надёжные из тех, которые можно купить в пределах 10 тысяч долларов. Его список приводит сайт 110km.ru.

На первое место по надёжности Лонг поставил Buick LeSabre 2000-2005 годов, который продают от 2 до 5 тысяч долларов. Его главный плюс - надёжный V6 объёмом 3,8 литра в паре с 10-скоростным автоматом. Но этот двигатель также является и минусом, так как очень прожорлив.

Вторым в рейтинге Лонга стал пикап Chevrolet Silverado стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов. Особенной надёжностью отличаются, по словам механика, машины до 2006 года выпуска, оснащённые V8 объёмом 6.0 литра.

Кроссовер Lexus RX 350 периода с 2004 по 2009 годы стал третьим в списке, но Лонг отметил, что речь идёт лишь о версиях с шестицилиндровым двигателем объёмом 3.3 или 3.5 литра.

Также в список попали рамный Ford Crown Victoria 1998-2012 годов, Lexus LS 400 (1996-2000 г.в.), Toyota Highlander (2001-2007 г.в.). Эти автомобили также оснащены атмосферными V-образными моторами с шестью или восемью цилиндрами.

В России купить надёжный рамный внедорожник можно за 2 млн рублей. Ранее "РГ" рассказывала, какой Land Cruiser 100 купить на вторичном рынке за этот бюджет. Альтернативой выступают Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport.