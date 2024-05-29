Перекупщик рассказал, автомобили с какими опциями продаются быстрее

При выборе нового автомобиля стоит задуматься о том, какой спрос будет на машину при последующей перепродаже. Особенно если транспорт приобретается на три года. В условиях постоянно меняющегося рынка сложно предугадать, что будет через несколько лет. Но существуют некоторые критерии, которые делают любой автомобиль более востребованным на вторичном рынке. О них рассказал перекупщик изданию Njcar.

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Дилеры часто навязывают бесполезные «допы» при продаже нового автомобиля. Так, накануне стало известно, насколько неадекватные суммы дилеры просят за установку защитной сетки под решётку радиатора. Но существует ряд актуальных опций, пользующихся устойчивым спросом. Например, кондиционер и парктроники — полезные и важные опции, а подсветка порогов и проекционный дисплей заинтересуют намного меньшее количество покупателей.

Так, по словам профессионального продавца автомобилей кондиционер, а лучше климат-контроль всегда привлекают покупателей. Кроме того, востребованы камеры заднего вида или хотя бы парктроники. Парковочные ассистенты необходимы не только сзади, но и спереди, особенно для машин, которые будут использоваться в городе.

С учётом зимних условий в России популярностью пользуются зимние пакеты с обогревом сидений, руля и лобового стекла.

Сейчас автомобиль без USB-разъёма выглядит не слишком современным. Он не только открывает доступ к мультимедиа в условиях отсутствия штатной системы, но и позволяет заряжать гаджеты без использования дополнительных устройств.

Светодиодная оптика ценится больше, чем галогеновые фары. Яркий световой пучок, низкое потребление энергии, долгий срок службы и надёжная работа делают её одной из самых востребованных опций.

Если в комплектации автомобиля будет всё вышеперечисленное оборудование, то продать его на вторичном рынке будет значительно проще и по более высокой цене, отмечает перекупщик.

Ранее россияне назвали желанные и переоценённые автомобильные опции. Большинство автомобилистов хотели бы иметь в своей машине зимний пакет с подогревом руля, обогревом стёкол и задних сиденей, дистанционным запуском. А самой переоценённой опцией россияне назвали панорамную крышу.