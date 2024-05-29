В ГИБДД не видят сложностей со сменой названия

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. «Милиция» — не знаю [будет ли], но "Госавтоинспекция" уже есть», — цитировало Черникова агентство ТАСС и добавляет. По словам спикера, во всех нормативно-правовых документах уже учитывается новое название.

© Quto.ru

Как рассказал редакции Quto руководитель одного из региональных отделений ГИБДД на условиях анонимности, на местах не видят проблем со сменой названия. Правда, объём работы предстоит большой: это печать новых бланков, замена вывесок и даже оклейка автомобилей.

Весь объём работы будет расписан отдельными распоряжениями, но их регионы пока не получали. При этом собеседник редакции считает, что возврат аббревиатуры ГАИ никоим образом не скажется на работе инспекции: во всяком случае, серьёзных перемен ждать не стоит.

Напомним, в 1998 году ГАИ, то есть Госавтоинспекция, была переименована в ГИБДД — Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. По мнению авторов проекта, это название должно было помочь избавиться организации от негативного имиджа.