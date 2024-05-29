Если бы Cybertruck был грузовиком: индийский Tresa с крутящим моментом 24 000 Нм

Tresa Motors— индийская компания, которая уже несколько лет занимается разработкой электрических грузовиков.

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Первый прототип V0.1 здорово напоминает Tesla Cybertruck, если бы тот был грузовиком, а второй — V0.2 — продолжает развивать эту концепцию.

Помимо того, что грузовик является экологически чистым транспортным средством, поскольку он не выделяет никаких загрязняющих веществ во время работы, он долговечен и надежен.

А еще получил ряд решений, направленных на повышение комфорта и безопасности. Например, место водителя располагается по центру кабины, так что водитель имеет полный обзор всего, что происходит вокруг грузовика.

Еще одна интересная новинка — электродвигатель. Компания подчеркивает, что максимальный крутящий момент составляет 24 000 Нм. Другими словами, это практически в десять раз больше крутящего момента, чем у Volvo FH 540 (2650 Нм).

Аккумуляторы имеют емкость 300 кВт⋅ч и заряжаются всего за полчаса. Даже при полной загрузке максимальная скорость вполне может достигать 120 км/ч.

Полная масса составляет 18 тонн. Планируется, что кроме шасси предложат варианты с кузовом фургон, цистерна, самосвал и другие.

Все технологии грузовика управляются централизованным вычислительным блоком с программным обеспечением от Nvidia.

Кроме того, существует полноценная система телеметрии, которая отправляет всю информацию о движении грузовика оператору.

Пока ни цена, ни дата начала продаж не объявлены, но интерес к электрогрузовику уже есть.

По данным Tresa Motors, индийская компания JFK Transporters разместила заказ на тысячу единиц. Планируемая дата первых поставок также не была объявлена.