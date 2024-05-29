Если бы Cybertruck был грузовиком: индийский Tresa с крутящим моментом 24 000 Нм

Если бы Tesla Cybertruck был грузовиком: индийский электрогрузовик Tresa с крутящим моментом 24 000 Нм
Tresa Motors— индийская компания, которая уже несколько лет занимается разработкой электрических грузовиков.
Первый прототип V0.1 здорово напоминает Tesla Cybertruck, если бы тот был грузовиком, а второй — V0.2 — продолжает развивать эту концепцию.
Помимо того, что грузовик является экологически чистым транспортным средством, поскольку он не выделяет никаких загрязняющих веществ во время работы, он долговечен и надежен.
А еще получил ряд решений, направленных на повышение комфорта и безопасности. Например, место водителя располагается по центру кабины, так что водитель имеет полный обзор всего, что происходит вокруг грузовика.
Еще одна интересная новинка — электродвигатель. Компания подчеркивает, что максимальный крутящий момент составляет 24 000 Нм. Другими словами, это практически в десять раз больше крутящего момента, чем у Volvo FH 540 (2650 Нм).
Аккумуляторы имеют емкость 300 кВт⋅ч и заряжаются всего за полчаса. Даже при полной загрузке максимальная скорость вполне может достигать 120 км/ч.
Полная масса составляет 18 тонн. Планируется, что кроме шасси предложат варианты с кузовом фургон, цистерна, самосвал и другие.
Все технологии грузовика управляются централизованным вычислительным блоком с программным обеспечением от Nvidia.
Кроме того, существует полноценная система телеметрии, которая отправляет всю информацию о движении грузовика оператору.
Пока ни цена, ни дата начала продаж не объявлены, но интерес к электрогрузовику уже есть.
По данным Tresa Motors, индийская компания JFK Transporters разместила заказ на тысячу единиц. Планируемая дата первых поставок также не была объявлена.