Названы автомобили с самыми надежными двигателями до миллиона рублей

Специалист проанализировал американский рынок и составил топ-5 самых беспроблемных моделей. Самым надежным автомобилем эксперт назвал Buick LeSabre, оснащенный 3,8-литровым V6 и четырехдиапазонным автоматом. Седан, который выпускали с 1999 по 2005 год, сегодня можно купить за пять тысяч долларов (около полумиллиона рублей).

На второе место эксперт поставил пикап Chevrolet Silverado, который выпускали до 2006 года. Машины первого поколения шли с шестилитровой «восьмеркой» Vortec 6000, которая славится своей надежностью. Стоимость модели в США сегодня составляет от 5 до 10 тысяч долларов.

Замкнул тройку лидеров Lexus RX 350 образца 2004−2009 годов. При этом эксперт отметил, что надежными можно считать кроссоверы, оснащенные двигателями V6 объемом 3,3 и 3,5 литра. Кроме того, в список автоэксперта попали Ford Crown Victoria 1998−2012 годов, Lexus LS 400 образца 1996−2000, а также Toyota Highlander.

В середине марта эксперт назвал самые надежные автомобили бренда Mazda. В рейтинг попали модели, которые реже всего ломаются.