Сколько моделей Chery, Changan, Haval и Tank будут производить в Казахстане

Факт номер один: предприятие AMMKZ, где наладят сборку Chery, Changan и Haval, уникальное — в мире не существует другой производственной площадки, которая бы выпускала автомобили сразу трех конкурирующих китайских компаний. Факт второй: каждая из перечисленных марок поставит на конвейер по три модели, то есть всего их будет девять. Ну и третий факт: уже согласован выпуск Сhery Tiggo 2, Haval Jolion и Tank 300, они первыми и «пропишутся» на новом заводе.

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Портал «Китайские автомобили» приводит и другие подробности о строящемся в Казахстане заводе AMMKZ. Согласно планам, площадку сдадут в эксплуатацию в начале 2025 года, и уже в феврале будут выпущены первые кроссоверы Chery Tiggo 2 и Haval Jolion, а также рамный внедорожник Tank 300. Changan CS55 пока находится на согласовании. Массовое же производство ориентировочно запустят во втором квартале следующего года.

Заявленная производственная мощность AMMKZ составляет 90 тысяч автомобилей в год — стоит отметить, что это почти половина от всего автомобильного рынка Казахстана. Так, по итогам 2023 года в стране реализовали 198 686 новых легковых и коммерческих автомобилей. Однако не все 90 тысяч машин, которые потенциально может выпустить новый завод, будут реализовываться на внутреннем рынке — 60 процентов продукции будет экспортироваться за рубеж.

Завод уникален не только тем, что будет выпускать машины трех китайских конкурентов. Он также станет единственным автосборочным предприятием на территории СНГ, где цеха сварки и сборки находятся на разных этажах (всего их будет два). И первым в Казахстане заводом с автоматизированным складом-распределителем кузовов.