Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Volvo XC60

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Volvo XC60 за 2 млн рублей.

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Так, по его словам, за 2 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 8-10 лет с пробегом 150 тыс. километров. В основном в РФ продавались дизельные версии модели. Основное предложение – проверенный мотор D5 2.4 (181, 190, 220 л.с.) с минимумом слабых мест. Также есть дизель 2.0 (150, 190 л.с.). Разумеется, все силовые агрегаты требуют проверенного топлива и хорошего масла.

Автоматы – Aisin TF-80SC или более современный Aisin TG-81SC. Чтобы они прослужили дольше, многие покупатели ставят дополнительное охлаждение и сокращают интервал замены масла до 30 тыс. километров.

Кузова стойкие к коррозии. Самый большой недостаток — очень дорогие запчасти.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.