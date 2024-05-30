Все, что нужно знать о грядущем Tesla Roadster

Первый Roadster выпускался с 2008 по 2012 год. В качестве продолжения главной модели бренда Маск анонсировал второе поколение ещё в 2017 году. На тот момент планировалось, что запуск модели состоится в 2020 году. Но до сих пор автомобиль так и не был представлен публике. Впрочем, это типичная ситуация для производителя — электрический пикап Cybertruck мир ждал долгих пять лет. Тогда Маск признал, что выпустить пикап было очень трудно: «Мы сами вырыли себе могилу, создав Cybertruck». Впрочем, сумасшедший киберпикап всё-таки дошёл до этапа производства, а различные космические проекты Маска — до реализации. Теперь мы ждём новых акцентных заявлений перед презентацией нового Roadster.

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Самый быстрый серийный автомобиль в истории

Во время запуска нового электрического полуприцепа Tesla в Калифорнии генеральный директор Tesla Илон Маск шокировал мир, представив прототип грядущего Roadster — автомобиля, о котором многие поклонники марки мечтали с тех пор, как была снята с производства модель первого поколения.

Маск поделился некоторыми техническими характеристиками, которыми будет обладать новый Roadster. Электромобиль должен оснащаться тремя электромоторами и полным приводом: один из моторов будет располагаться на передней оси, а два других — на задней. По словам Маска, силовой агрегат будет разгонять автомобиль до «сотни» за 1,96 секунды, а до 160 км/ч — за 4,2 секунды. Электромобиль должен развивать сумасшедшую максимальную скорость около 402 км/ч. Не каждый суперкар может себе позволить такую скорость!

Маск назвал Roadster машиной, которая призвана «нанести хардкорный удар по бензиновым автомобилям». О том, что Tesla Roadster будет самым быстрым серийным автомобилем в истории, Маск заявил на том же мероприятии в Калифорнии во время презентации прототипа в 2017 году. Кроме того, генеральный директор Tesla пообещал, что аккумуляторная батарея ёмкостью 200 кВт/ч обеспечат Roadster запас хода на 1 000 км. «Эти цифры звучат безумно, но они реальны», — прокомментировал Маск.

Позднее Маск намекнул, что базовая версия Roadster — это только начало. В 2018 году он рассказал, что Tesla работает над созданием пакета SpaceX для автомобиля, названного в честь его компании по исследованию космоса. Главным дополнением стали 10 небольших ракетных ускорителей, которые, по его словам, будут использоваться для дальнейшего улучшения ускорения, прохождения поворотов и торможения Roadster. И правда, звучит безумно.

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Постоянные переносы запуска производства

Признаки того, что Roadster может не выйти на рынок в 2020 году, появились в сентябре 2019 года, когда Маск сообщил, что силовой агрегат Plaid, предназначенный для Roadster, всё ещё находится на расстоянии не менее года от производства. Наступившая пандемия COVID-19 в начале 2020 года окончательно сорвала планы по выпуску второго поколения модели. В итоге в 2020 году выпуск Roadster был перенесён на 2021 год, поскольку другие проекты Tesla стали более приоритетными.

«Эта история с Covid выбила нас из колеи, не то чтобы мы винили во всём пандемию, но это определённо отбросило нас на несколько месяцев назад. Завершение производства Model Y очень важно, запуск гигафабрики в Берлине и расширение фабрики в Шанхае тоже имеют ключевое значение. Нам ещё нужно закончить Cybertruck и Semi, так что Roadster — это как десерт», — объяснялся тогда Маск.

Однако в 2021 году Маск заявил, что проблемы с цепочкой поставок отодвигают выпуск Roadster на 2023 год. Весной прошлого года Маск объявил, что проектирование и дизайн автомобиля уже почти готовы, а запуск состоится в 2024 году. Уже в этом году Маск заявил, что презентация намечена на конец 2024 года, а поставки начнутся в 2025 году.

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Намёки о том, чего следует ждать

В отсутствие производства Roadster интерес к проекту нужно было как-то разогревать. В течение 2021 года Маск неоднократно делился некоторыми подробностями разработки.

В феврале 2021 года он рассказал о ракетном ускорителе SpaceX: «Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь понять, как заставить эту штуку парить, не убивая людей. Я подумал, может быть, мы сможем заставить её парить, но не слишком высоко».

В другой раз Маск заявил, что планирует оснастить автомобиль номерным знаком, который откидывается вниз в стиле Джеймса Бонда. Он предположил, что за ним может находиться ракетная тяга. Маск заявил, что для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо будет снять задние сиденья. А на их месте установить карбоновый сосуд высокого давления.

Кроме того, генеральный директор Tesla анонсировал, что компания собирается увеличить и без того внушительные характеристики. А за месяц до этого заявления появились слухи, что Roadster в версии SpaceX будет разгоняться до ста за 1,13 секунды.

Что из всего перечисленного окажется правдой, пока неизвестно. Как и то, имеют ли все эти заявления хотя бы какие-то реальные предпосылки.