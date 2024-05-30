Эксперт рассказал, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины

Вместе с летней жарой во многие регионы страны приходят и дожди. О главных водных опасностях летнего сезона "Российская газета" поговорила с техническим директором международной сети автосервисов Fit Service Никитой Родионовым.

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Ливни и затопления

После серьезных ливней во многих городах нашей страны возникают серьезные затопления, дороги буквально превращаются в реки, а парковки в низинах в озера. Такие внезапные ситуации крайне опасны для автомобилей.

Если ваша машина стояла на парковке, и вы обнаружили ее в воде, например, до середины дверей, то ни в коем случае не пытайтесь ее заводить. Необходимо дождаться спада уровня воды и эвакуировать авто на СТО.

Общая рекомендация на весь летний период, когда есть риск сильного ливня, такая - не оставляйте машину в низинах. Следите за прогнозом погоды и старайтесь парковаться в течение дня и на ночь на возвышенностях.

Лужи и "дорожные реки"

При движении на машине по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. Из-за грязной воды в луже водители не могут оценить ни глубину, ни вообще присутствие каких-то острых, опасных предметов. Также в лужах не видно краев дорожного полотна. Поэтому ни в коем случае не заезжайте в лужу на скорости. Проезжайте водные препятствия на минимальной скорости, смотрите на авто, которые едут впереди. Самый лучший вариант - выйти из авто и заранее оценить глубину с помощью подручных средств.

Ещё одна опасность глубоких луж и "дорожных рек" - залить водой подкапотное пространство. Гидроудар двигателя - самый серьезный риск в данном случае. Он грозит дорогостоящим ремонтом двигателя или, в худшем случае, полным выходом из строя агрегата. Если вы почувствовали, что самое страшное случилось, немедленно заглушите двигатель. Не пытайтесь двигаться на авто до СТО.

Также из-за неудачного проезда по лужам возможны повреждения проводки, выход из строя электрических компонентов, например, может окислится какой-то блок.

Сильный ветер, дождь и град

Если синоптики обещают сильный ветер и дождь, то я рекомендую тщательно продумывать парковку автомобилей. Если есть возможность лучше поставить авто в гараж или крытую парковку. Стоит переплатить за платную безопасную парковку на период непогоды.

Если возможности спрятать авто под крышей нет, то паркуйтесь вдали от деревьев, различных строительных площадок, рекламных конструкций. Для сохранности кузова стоит закрыть автомобиль специальным чехлом или обычным одеялом. Если сильный, крупный град застал вас в пути, можно остановиться и накрыть машину обычными салонными ковриками. Это защитит кузов от ударов льдинками.

А что сделать заранее?

До сезона дождей обязательно убедитесь в исправности оптики. При передвижении в потоках воды важно, чтобы все лампы работали. Машина должна быть заметна для других участников движения. Также важно, чтобы в непогоду исправно работали стеклоочистители. От этого зависит видимость проезжей части, что особенно важно в дождь. Рекомендую заменить их заблаговременно, в начале летнего сезона, так как ресурс дворников небольшой.