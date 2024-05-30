Инструктор объяснил, что нужно для безопасного вождения мотоцикла

Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy Виктор Потапенко рассказал о том, что после длительного перерыва мотоциклистам важно восстановить и укрепить три ключевых навыка: баланс, экстренное торможение и маневрирование на скорости.

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Также, по словам специалиста, которого цитируют "Известия", важно отработать медленное вождение, чтобы научиться поддерживать равновесие на низких скоростях, что важно в условиях городской езды.

Кроме того, нужно научиться применять контрруление, что позволяет быстро и эффективно изменять направление движения на дороге.

Ранее "РГ" рассказывала о том, страховщики назвали марки мотоциклов, водители которых чаще всего попадают в аварии. Такими марками стали KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW.

Также стало известно, что Центр организации дорожного движения Москвы впервые запускает мотопатруль - шесть сотрудников на байках будут ежедневно патрулировать дороги.

Кстати, сегодня в столице насчитывается 100 тысяч мотоциклистов и их число ежегодно растет.