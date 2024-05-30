Средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась за первые четыре месяца этого года

Средняя стоимость полисов ОСАГО в апреле составила 7 263 рубля, что на 1% ниже прошлогоднего аналогичного показателя и сразу на 10% ниже, чем в январе этого года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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При этом средняя выплата за первые четыре месяца года с составила 91,1 тысячу рублей. Это на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период 2023 года (тогда она составила 83,7 тысячи рублей).

"С начала текущего года мы наблюдаем снижение средней премии по ОСАГО на 10%, в то время как инфляция, по данным Росстата, за январь-апрель 2024 года составила 7,67%. При этом мы видим, что средняя выплата остается высокой и продолжает давить на тариф. Причиной такого, казалось бы, парадоксального результата, является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившаяся благодаря реформе тарифообразования в ОСАГО", - отметил Евгений Уфимцев.

По итогам первых четырех месяцев было урегулировано 706 тысяч убытков по ОСАГО (на 3,5% больше, чем за аналогичный период в 2023 году - 682,1 тысяч) на общую сумму 64,3 миллиарда рублей (на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 57,1 миллиардов рублей).

Количество заключенных договоров увеличилось на 4,5%, до 13,3 миллионов договоров (за аналогичный период 2023 - 12,7 миллионов договоров). Общая сумма полученных средств составила 103,2 миллиарда рублей, показав рост на 4,5% (за первые четыре месяца 2023 года они составляли 98,8 миллиардов рублей).