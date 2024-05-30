Nissan запретил эксплуатировать Sentra и Pathfinder: они могут убить

Компания Nissan опубликовала приказ, которым запрещает эксплуатацию некоторых автомобилей. В их число вошли Sentra и Pathfinder, а также Infiniti QX4. Всего - около 84 тысяч машин. Причина заключается, как ни странно, в системе безопасности.

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Речь идёт о приснопамятной продукции Takata, которая являлась крупнейшим поставщиком эйрбегов многим мировым автопроизводителям. К сожалению, есть не просто несчастные случаи, но и смертельные: наполнение пиропатрона со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться, превращаясь буквально в шрапнель, которая не только ранит, но и убивает.

Известно о 27 летальных случаях, связанных с подушками безопасности Takata. Один из погибших был водителем Nissan Sentra 2006 года.

В компании Nissan надеются, что приказ побудит всех, кто владеет перечисленными автомобилями, осознать риски и посетить официальный сервисный центр: Sentra 2002-2006 годов выпуска, Pathfinder 2002-2004 г.в. и QX4 2002-2003 г.в.

Ранее запрет на эксплуатацию старых автомобилей издала компания Toyota. Причина аналогичная.