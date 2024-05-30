Стал известен регламент обслуживания будущего российского электрокара «Атом»

Разработкой отечественного электромобиля «Атом» занимается компания «Кама». Её представители назвали перечень предполагаемых работ для регламентных технических обслуживаний автомобиля. ТО проводить необходимо будет раз в год или в 15 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше.

© Quto.ru

На первом ТО потребуется только замена фильтра вентиляции салона. По регламенту его нужно менять каждые 12 месяцев или 15 тыс. км. ««В отличие от автомобилей с ДВС, «Атому» потребуется меньше рекомендованных работ», — заявили в компании.

На втором ТО через два года эксплуатации или через 30 тыс. км, кроме фильтра, потребуется замена тормозной жидкости и масла в редукторе. Эту процедуру необходимо проводить раз в два года или через каждые 30 тыс. км пробега.

На ТО-3 через три года эксплуатации или 45 тыс. км в перечне работ указана замена аккумулятор модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Эта работа опциональна, она не включена в стоимость планового техобслуживания и проводится по согласованию с владельцем.

Четвёртое ТО будет аналогичным ТО-2: фильтр вентиляции салона, замена тормозной жидкости и масла в редукторе.

На ТО-5 (пять лет или 75 тыс. км) потребуется замена жидкости системы терморегуляции.

Самым глобальным будет ТО-10 через 10 лет или 150 тыс. км пробега, когда потребуется замена тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.

Точный регламент будет утвержден перед выходом автомобиля в 2025 году. Ранее был представлен окончательный дизайн отечественного электромобиля.