Эксперт напомнил о появлении в РФ доступной альтернативы Land Cruiser

Журнал "За рулём" решил напомнить о том, что в России в скором времени должны стартовать продажи рамного внедорожника Haval H5. Издание даже рискнуло сравнить новинку с Toyota Land Cruiser 300, назвав H5 его доступной альтернативой.

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По габаритам "китаец" превосходит Toyota Land Cruiser 300, что, пожалуй, не совсем хорошо для бездорожья - сесть на "брюхо" проще. Для сравнения: колёсная база Toyota LC 300, и этот параметр выверен десятилетиями, составляет 2850 мм. Китайский внедорожник же имеет 3140 мм между осями. Тем не менее, геометрия неплоха: углы въезда и съезда составляют 25 и 22 градуса соответственно, дорожный просвет - не менее 200 мм.

В КНР Haval H5 продают с турбодизелем мощностью 166 л.с. и бензиновым турбомотором на 197 или 224 л.с. В базовой версии для обоих типов двигателей доступна 6-ступенчатая МКП, альтернатива - 8-ступенчатый гидроавтомат. При этом в "ЗР" уверенно заявили, что в России Haval H5 будет представлен только с автоматом и 190-сильными двигателями.

Относительно уверенно пока лишь можно говорить о том, что H5 доберётся до РФ до конца 2024 года. Первоначальный план, который раскрыли в конце 2023 года, предполагал, что рамный внедорожник появится в продаже в августе.

Цены неизвестны, в КНР модель стоит от 122 800 юаней за бензиновую версию с механической КП, дизельный Haval H5 можно купить от 147 800 юаней.

Прогнозируемый экспертами "Российской газеты" прайс: от 2,6-2,8 млн рублей за бензиновую версию на "механике", от 3 млн рублей - за двухпедальную комплектацию.