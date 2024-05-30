Изучаем первый суперкар родом из Португалии

Двухдверка Furia разработана фирмой Adamastor и внешне напоминает Aston Martin Valkyrie. Построен суперкар вокруг углепластикового монокока и будет выпущен в двух версиях: дорожной Road и трековой Race, которая генерирует до 1,8 тонны прижимного усилия. Двигатель у «Фурии» фордовский: V6 3.5 мощностью более 650 лошадиных сил. Коробка передач — гоночная секвенталка Hewland.

© Motor.ru

Компания Adamastor, названная в честь мифического персонажа поэмы Луиша де Камоэнса «Лузиады», представила конкурента Aston Martin Valkyrie. Модель Furia —это первый португальский суперкар, спроектированный, как утверждается, с применением самых современных технологий — от моделирования в CAD-системе Siemens до оптимизации формы с помощью вычислительной гидродинамики.

© Adamastor

В основе машины — углепластиковый монокок с интегрированным каркасом безопасности. Подвески спереди и сзади собраны на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами. А тормоза — на компонентах AP Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, причем в трековой версии Race чувствительность педали тормоза можно настраивать под себя.

© Adamastor

Вдобавок есть регулировка клиренса, развала и схождения колёс, кастора, жесткости стабилизаторов поперечной устойчивости и усилия отбоя. Два тоннеля Вентури в днище на 250 километрах в час создают прижим до 1,8 тонны. «Фурия» оснащена двигателем Ford Performance: «битурбошестерка» 3.5 выдает «более 650 сил» и 571 Нм момента. Тяга на задние колеса идет через гоночную коробку передач Hewland и дифференциал с регулировкой преднатяга.

© Adamastor

Работать мотор может как на обычном бензине, так и на синтетическом топливе. По предварительным расчетам, до «сотни» Furia разгонится за 3,5 секунды, до 200 километров в час — за 10,2. Максимальная скорость суперкара в дорожной версии составит 300 километров в час; у трековой из-за большего прижимного усилия будет меньше. Планируемый тираж — 60 экземпляров. Собирать машины Adamastor будет на территории собственного инжинирингового центра в муниципалитете Перафита.