Продажи шин резко сократятся в 2024 году

Спрос на новые автомобильные покрышки на российском рынке сократится по итогам года на 10%. Об этом сообщают эксперты консалтинговой компании «Технологии доверия» (ТЕДО) со ссылкой на собственный анализ рынка. При этом сами производители автокомпонентов с этими выводами не согласны.

Сообщается, что в этом году продажи просядут из-за ажиотажа в 2023-ем, когда сработал сформированный в 2022 году эффект «отложенного спроса», причём сразу во всех сегментах рынка.

Аналитики отмечают, что спрос на легковые шины сократится на 8,9%, до 42,1 млн реализованных экземпляров. Легкогрузовых — на 7,4%, до 5 млн штук, грузовых с цельнометаллическим кордом — на 13,8%, до 5 млн штук, комбинированных грузовых — на 31,6%, до 1,3 млн штук.

Однако, согласно прогнозам, уже в будущем году спрос вернётся к росту, а ежегодный прирост будет составлять 1,8%. Значительное влияние на ситуацию оказывает рост российского автопарка. Так, по итогам 2024-го дилеры реализуют от 1,3 до 1,45 млн новых автомобилей.

Тем временем оператор системы обязательной маркировки покрышек ЦРПТ заявил о росте продаж автомобильных шин на 8% по итогам I квартала 2024 года.

Не согласны с негативным прогнозом ТЕДО и в холдинге «Кордиант». Производитель компонентов заявляет о падении спроса только в премиальном сегменте. В Ikon Tyres и вовсе заявили, что ожидают рост продаж в сегменте, причём этот прогноз распространяется до 2030 года и связан, в первую очередь, с ростом авторынка и увеличением среднегодового пробега за счёт развития внутреннего туризма. В итоге шины начинают изнашиваться быстрее и чаще требуют замены.