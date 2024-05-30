В ГАИ рассказали, при каких условиях дорожные камеры не видят номера машин

Среди российских автомобилистов существует миф о том, что в плохую погоду дорожные камеры не распознают номера автомобилей или вовсе не работают. Водители верят, что сильные осадки ухудшают видимость для дорожных комплексов. Представитель ГАИ развеял этот миф, но назвал условия, при которых камеры всё-таки не смогут распознать регистрационные номера.

По словам специалиста, дождь — не помеха для дорожных камер. Устройства адаптированы для фиксации нарушений во время даже сильных осадков. Снег не может залепить камеры, так как они оснащаются обогревом, который легко устраняет налипший снег, и устройства продолжают фиксировать ситуацию на дорогах.

Дорожные комплексы могут работать практически при любой погоде. Однако есть исключения, которые относятся к стихийным бедствиям. Если ливень больше напоминает потоп и чрезвычайную ситуацию, камеры могут распознавать знаки с погрешностью.

Инспектор отметил, что полученные водителями квитанции с некачественным изображением — это дефект печати. На самом деле, камеры оснащены очень высоким разрешением, которое способно отражать даже мелкие детали.

Недавно представитель ГАИ рассказал, что влияет на видимость машины дорожными камерами. В ведомстве не стали опровергать информацию, что предельная скорость на самом деле существует. Этот параметр даже закреплён в технических требованиях для комплексов видеофиксации. Камера не сможет распознать номера, если автомобиль движется со скоростью 350 км/ч. Однако фактически такой показатель не достижим обычным легковым машинам, которые передвигаются по дорогам общего пользования.