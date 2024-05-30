Эксперт рассказал, в каких случаях можно пренебречь мотоэкипировкой

С наступлением в столичном регионе летней жары многие мотоциклисты начали активно раздеваться и обходиться исключительно обязательным по закону шлемом. Но в случае аварии шансы получить серьёзные травмы значительно возрастают. Однако в ряде случаев, по мнению эксперта журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, специальная защита может принести только вред.

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Являясь мотоциклистом с многолетним стажем, Милешкин отмечает, что в любую жару надевает полный комплект экипировки, но с точки зрения российского законодательства райдеры, которые ездят только в шлеме, ничего не нарушают.

«С точки зрения правил дорожного движения у мотоциклистов есть обязанность носить только шлем. Поэтому жара или любая другая погода, в общем-то, если надел шлем, никакого нарушения нет. Лично я в любой зной всё равно надеваю полный комплект: перчатки, джинсы с защитой, куртка с защитой. Да, жарко, скрывать не буду, но своя безопасность и уверенность, что не получишь серьёзных травм, она важнее. Поэтому езжу в полной экипировке», — подчеркнул эксперт.

Однако он пояснил, что есть случаи, когда использование защиты может стать опасным.

«Несмотря на то, что я в любом случае за ношение полной экипировки, если так сложилось, что вам в полном экипе становится реально плохо, вы попали в пробку или жара такая, что невыносимо, тут, наверное, безопаснее и для движения, и для собственного здоровья будет что-то снять, как-то облегчиться. Потому что получить тепловой удар или вообще потерять сознание, особенно на ходу на мотоцикле, на безопасность движения тоже положительно никак не повлияет», — пояснил он.

На случай сильного зноя Милешкин рекомендует использовать специальную «летнюю» экипировку с хорошей вентиляцией и даже охлаждением, также мотоциклист рекомендует не пренебрегать специальным термобельём, тем более что сегодня на российском рынке можно найти разные варианты на любой вкус и кошелёк.