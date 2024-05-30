Самый популярный кроссовер Chery подорожал в России

На этот вопрос отвечает «Автоновости дня». В ходе регулярного мониторинга прайс-листов китайского бренда портал выяснил, что цены на модель выросли на 10−70 тысяч рублей, или 0,3−2,5 процента в зависимости от уровня оснащения и модификации. В меньше степени подорожание затронуло самый доступный полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max, а заметнее всего увеличилась стоимость моноприводных кроссоверов.

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На 10 тысяч рублей подорожал кроссовер в исполнениях Elite AWD и Ultimate AWD — теперь они стоят 2 940 000 и 3 270 000 рублей соответственно. На 20 тысяч рублей увеличилась стоимость моноприводного Tiggo 7 Pro Max Elite FWD, до 2 720 000 рублей, и полноприводного Prestige AWD (3 120 000 рублей). Наконец, на 70 тысяч выросла цена еще двух версий — Prestige FWD и Ultimate FWD: они стоят 2 900 000 и 3 050 000 рублей соответственно.

Стоит отметить, что Tiggo 7 Pro Max — это самая продаваемая модель Сhery в России. По данным «Автостата», в апреле 2024 года россияне купили почти 4,38 тысячи таких кроссоверов, и по этому показателю Tiggo 7 Pro Max обогнал более доступный Tiggo 4 Pro (4,28 тысячи штук). Популярность «семерки» объяснима: это один из самых доступных полноприводных кроссоверов на российском рынке на сегодняшний день.

Всего за прошлый месяц Сhery реализовала в России более 13 тысяч новых автомобилей. Среди китайских марок она находится на третьем месте после Haval (более 16 тысяч штук) и Geely (15 тысяч машин). В общем рейтинге Сhery занимает четвертую строчку, так как крупнейшей компанией в стране по объемам продаж из месяца в месяц остается Lada (39,9 тысячи реализованных автомобилей по итогам апреля).