Блогер разобрал самый дорогой Land Cruiser 300: какие минусы у Toyota

Блогер Илья Свиридов рассказал об основных минусах салона Land Cruiser 300 в версии GR Sport, которые скрыты за обшивкой.

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Новый LC 300 был полностью разобран "Клубным сервисом" ещё в октябре 2021 года: тогда даже сняли кузов с рамы, чтобы показать все отличия от "двухсотого". Теперь внимание было сосредоточено в основном на салоне внедорожника, точнее, на том, что клиент не видит, когда покупает автомобиль.

Основным минусом блогер назвал посредственную шумоизоляцию. Хотя казалось бы - спортивная версия и, на минуточку, самая дорогая в линейке. Например, LC 300 GR Sport из обзора можно купить на момент публикации материала за 14,3 млн рублей. К слову, это в два раза больше, чем на старте продаж версии 1 сентября 2021 года.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащается бензиновым турбомотором V6 3.5 (415 л.с.) или турбодизелем V6 3.3 (299 л.с.), которые работают в паре с классическим автоматом. По умолчанию внедорожник комплектуется принудительными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также подвеской с активными стабилизаторами E-KDSS.

Усилители кузова отсутствуют, но это объясняется тем, что все удары судьбы (и бездорожья) принимает на себя мощная рама. Эксперт отметил качество проводки и её крепления.

Отказываться от войлочных решений в "Тойоте" даже в случае с LC 300 не стали, что со временем подтвердит правдивость шуток про неприятный запах в моделях марки.

Ранее в "Клубном сервисе" разобрали современную Lada Niva Legend и оценили её качество.