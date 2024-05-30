В мае целых 10 брендов переписали ценники на свои машины

По сравнению с апрелем 2024 года в уходящем месяце 10 марок изменили стоимость своих автомобилей. Обновление прайс-листов коснулось Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, УАЗ Hunter и Patriot, Evolute i-Jet, Jaecoo J7, Venucia D60 Plus, Lada Niva и нескольких версий Granta. Причём изменение затронуло почти все комплектации указанных автомобилей. Итого 79 исполнений за месяц подорожали, а на пять комплектаций цены снизились, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Снижение цен составило от 0,3% до 9,6%. А рост цен составил от 0,3% до 7%. Наибольшее количество подорожавших комплектаций у отечественной Lada — 66 исполнений.

Lada Granta подорожала на 4−7%, версия Granta Sport — на 5,1−5,3%, а Granta Sportline — на 5,7−6,9%. Бестселлер российского рынка за год прибавил 124,4 тыс. рублей. Внедорожник Niva прибавил за месяц от 3,4 до 6,2%.

УАЗ «Патриот» вырос в цене 2,7−3,2%, а Hunter — на 2,5%.

Популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max прибавил от 0,3 до 2,5%. Другой китайский паркетник Jaecoo J7 подорожал на 3−3,3%.

Три комплектации Geely Monjaro подешевели на 5−9,6%. Комплектация Luxury в апреле продавалась по цене 4 694 990 рублей, а в мае — уже за 4 244 990 рублей. Исполнение Flagship скинуло 350 тыс. рублей, а Exclusive — 250 тыс. рублей.

Российский электрокар Evolute i-Jet подешевел сразу на полмиллиона до 6 420 000 рублей — минус 7,2%.

Перелицованный Nissan Sentra — Venucia D60 Plus скинул 10 тыс. — до 2 950 000 рублей.