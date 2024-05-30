Jeep выпустит новый внедорожник с разгоном до «сотни» за 3,4 секунды

Jeep официально опубликовал тизер нового, полностью электрического автомобиля, Wagoneer S, и сообщил о том, что новинка будет официально представлена 30 мая.

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Jeep Wagoneer S, это внедорожник, который станет первой электрической моделью бренда. В движение Jeep Wagoneer S будут приводить два электромотора, установленные на передней и задней оси, суммарная мощность силовой установки заявлена в 600 лошадиных сил. Разгон до первой сотни составит всего 3,4 секунды, а запас хода на одном заряде батареи будет равен в 483 километра.

Судя по представленному тизеру, Jeep Wagoneer S получит узкую головную оптику, которая будет соединена между собой световой линией, проходящей над бампером. Бампер автомобиля выполнен в стиле крупных ячеек, по бокам установлены воздухозаборники. Jeep Wagoneer S имеет обтекаемые формы, что свойственно для автомобилей марки.

Салон Jeep Wagoneer S будет оснащен четырьмя экранами, это приборная панель, информационно-развлекательная система, один для управления климатической системой автомобиля, и еще один экран предусмотрен для пассажиров. Jeep Wagoneer S также в свое оснащение получил мультифункциональный руль с физическими кнопками и панорамную крышу с люком.

Более подробная информация не разглашается, также и не называется стоимость электрического внедорожника. Но уже известно точно то, что поставки автомобилей Jeep Wagoneer S на мировой рынок начнутся не ранее 2025 года.

Напомним, что в семейство автомобилей Jeep Wagoneer входят такие модели как Grand Wagoneer, Wagoneer, а также более дорогие комплектации Wagoneer L и Grand Wagoneer L, также выпускается модель Wagoneer Carbide Edition с отличительной черной крышей.