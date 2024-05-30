Эксперты назвали примерные цены на автомобили Volga

Не так давно в Нижнем Новгороде состоялась премьера возрожденного бренда Volga. Были показаны три модели, производство машин начнется в этом году. Эксперты, опрошенные "Автостатом", рассказали, сколько примерно могут стоить автомобили, которые совсем скоро дебютируют на нашем рынке.

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Так, руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев считает, что цена на седан C40 будет в пределах 2,2-2,7 млн рублей, за среднеразмерный "паркетник" K30 попросят 2,5-3 млн рублей, а кроссовер K40 обойдется в 3-3,6 млн рублей.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК "БорисХоф" Аркадий Григорьев предполагает, что можно ожидать диапазон цен от 2,5 до 4 млн рублей с отклонениями в ту или иную сторону.

А вот шеф-редактор Радио "Автодор" Игорь Моржаретто уверен, что "Волги" будут стоить от 2,5 млн до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что машины возрожденного бренда будут выпускать на мощностях Нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей".

Эксперты предполагают, что потенциальный объем продаж автомобилей Volga в 2025 году может составить 20-25 тысяч штук, до 30% из которых придутся на корпоративных покупателей.