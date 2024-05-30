Названы самые популярные электромобили в России

Продажи легковых автомобилей на российском рынке растут во всех сегментах, исключением не стали и электромобили.

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Так, по итогам продаж, за период с марта по май текущего года, самым востребованным автомобилем с электрическим силовым агрегатом стал китайский Zeekr как среди автомобилей с

пробегом, так и в сегменте новых. В сравнении с показателями прошлого года, за указанный период текущего года число продаж автомобилей Zeekr увеличилось в сегменте новых транспортных средств на 107,3%. При этом доля данного бренда на российском рынке исчисляется в 21,68%.

На втором месте по востребованности оказались электромобили марки Volkswagen, число продаж по итогам двух месяцев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 137,5%. Доля бренда Volkswagen на российском рынке в сегменте электромобилей составляет 26%. В среднем стоимость нового Volkswagen, оснащенного электрической силовой установкой, составляет 5 900 000 рублей.

Если рассмотреть динамику продаж в сегменте новых электромобилей за период с марта по май текущего года по моделям, то чаще всего приобретался автомобиль Zeekr 001, на него приходится 17,51% продаж. Стоимость Zeekr 001 составляет от 7 390 000 рублей. На втором месте оказалась модель Rolls-Royce Spectre с долей продаж в 10,75% от общего числа. Стоимость Rolls-Royce Spectre называется в 10 788 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с моделью SU7, доля продаж исчисляется в 8,93%. Стоимость электромобиля SU7 оценена в 6 904 000 рублей.

На четвертом и пятом месте расположились LiXiang Mega и HiPhi Z с 6,33 и 4,41% соответственно. LiXiang Mega реализуется в России по цене от 12 200 000 рублей, а HiPhi Z доступна от 12 350 000 рублей.

При этом 58,29% от общего числа реализованных электромобилей приходится на Московскую область и Москву.