В России серьезно подешевели три бюджетных автомобиля марки Livan

На российском автомобильном рынке в текущем месяце была пересмотрена стоимость на китайские легковые автомобили в сторону уменьшения. Так, три востребованные модели Livan подешевели от 30 000 до 110 000 рублей.

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Снижение стоимости автомобилей марки Livan стало возможным благодаря предоставлению прямой скидки от продавца, которая составила от 1,7 до 4%.

Самый бюджетный автомобиль Livan X3 Pro в версии Luxury стал дешевле на 140 000 рублей и в настоящее время доступен для приобретения по цене от 1 559 000 рублей. Livan X3 Pro стоит в одном ряду с отечественным автомобилем Lada XRAY. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 103 лошадиных силы, привод только передний.

Livan X6 Pro теперь реализуется по цене от 2 529 900 рублей, прямая выгода от производителя на данную модель составила 110 000 рублей. Кроссовер комплектуется 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощность которого заявлена в 147 и 174 лошадиных сил на выбор. Автомобиль исключительно переднеприводный, трансмиссия роботизированная семиступенчатая.

Livan S6 Pro подешевел на 100 000 рублей, актуальная версия автомобиля теперь предлагается от 2 449 900 рублей. Автомобиль стоит в одной ценовой категории с Lada Vesta NG. В движение Livan S6 Pro приводит 1,5-литровый мотор мощность которого заявлена в 174 лошадиные силы, привод передний, все в стиле марки Livan.

Напомним, что китайские автомобили на российском рынке имеют высокий уровень продаж благодаря представленному широкому модельному ряду, высокому уровню оснащения, а также бюджетной стоимости, что позволяет конкурировать с дорогими западными транспортными средствами. Также, производители из Китая, с целью повышения спроса на актуальный модельный ряд, предлагают скидки на свои модели.