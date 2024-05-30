В России серьезно подешевели три бюджетных автомобиля марки Livan
На российском автомобильном рынке в текущем месяце была пересмотрена стоимость на китайские легковые автомобили в сторону уменьшения. Так, три востребованные модели Livan подешевели от 30 000 до 110 000 рублей.
Снижение стоимости автомобилей марки Livan стало возможным благодаря предоставлению прямой скидки от продавца, которая составила от 1,7 до 4%.
Самый бюджетный автомобиль Livan X3 Pro в версии Luxury стал дешевле на 140 000 рублей и в настоящее время доступен для приобретения по цене от 1 559 000 рублей. Livan X3 Pro стоит в одном ряду с отечественным автомобилем Lada XRAY. В движение кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 103 лошадиных силы, привод только передний.
Livan X6 Pro теперь реализуется по цене от 2 529 900 рублей, прямая выгода от производителя на данную модель составила 110 000 рублей. Кроссовер комплектуется 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощность которого заявлена в 147 и 174 лошадиных сил на выбор. Автомобиль исключительно переднеприводный, трансмиссия роботизированная семиступенчатая.
Livan S6 Pro подешевел на 100 000 рублей, актуальная версия автомобиля теперь предлагается от 2 449 900 рублей. Автомобиль стоит в одной ценовой категории с Lada Vesta NG. В движение Livan S6 Pro приводит 1,5-литровый мотор мощность которого заявлена в 174 лошадиные силы, привод передний, все в стиле марки Livan.
Напомним, что китайские автомобили на российском рынке имеют высокий уровень продаж благодаря представленному широкому модельному ряду, высокому уровню оснащения, а также бюджетной стоимости, что позволяет конкурировать с дорогими западными транспортными средствами. Также, производители из Китая, с целью повышения спроса на актуальный модельный ряд, предлагают скидки на свои модели.