Энтузиаст построил деревянную реплику Mercedes-AMG G63 на базе Mitsubishi Pajero

Mercedes-AMG G 63 чрезвычайно дорог и выходит далеко за рамки бюджета большинства людей. Но если ваши руки растут из нужного места, то вы можете сделать себе реплику внедорожника, например, из дерева. Так и поступил известный в автомобильных кругах блогер ND – Woodworking Art.

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Несколько лет назад он делал небольшие модели из дерева, а затем начал создавать более крупные копии автомобилей для детей. В прошлом году он потратил 100 дней на создание Tesla Cybertruck. А этот G 63 — его самое амбициозное и впечатляющее творение на сегодняшний день.

Чтобы построить свой собственный G-класс, он начал со старого Mitsubishi Pajero и полностью разобрал его до шасси. Затем он вручную собрал и сварил для него новую стальную раму такой же квадратной формы и пропорций, как у Mercedes. Шасси и рама были выкрашены в черный цвет, и можно было начинать долгий процесс монтажа всех деревянных панелей кузова, вырезанных вручную.

Мы не уверены, какой вид древесины был использован, но она почти наверняка намного тяжелее, чем оригинальные панели кузова G-класса. Не только внешняя часть внедорожника теперь покрыта деревянными деталями. Блогер также создал невероятный деревянный интерьер.

Поскольку копия Mercedes в натуральную величину основана на Mitsubishi, вся электроника работает, включая фары, задние фонари и указатели поворота, изготовленные с нуля.