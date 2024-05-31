Россиянам регулярно попадаются поддельные запчасти уже для грузовых машин

В опросе приняли участие две тысячи респондентов: оно показало, что 46% опрошенных когда-либо сталкивались с поддельными запчастями для коммерческого транспорта (то есть грузовиков, автобусов и спецтехники).

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У 31% опрошенных возникали поломки машин из-за использования контрафактных деталей. При этом лишь менее 7% пострадавших пытались добиться справедливости, то есть проводили независимую экспертиз, а затем обращались за компенсацией, отмечает Авто Mail.ru.

Интересно, что наибольшая доля контрафакта, по мнению респондентов, приходится на детали подвески и тормозной системы (36%), а также элементы двигателя и трансмиссии (20%). Кроме того, каждому пятому попадались некачественные компоненты электросистемы (21%).

Около 54% опрошенных заявили, что при выборе ориентируются на проверенных продавцов или известные сети, а 35% — на цены. 51% респондентов предпочитает приобретать через интернет-магазины, 20% — в сервисных станциях, а 16% — в ближайших магазинах.

Между тем, эксперт Колосунина провела анализ поддельных запчастей на рынке РФ. Доля контрафактных автокомпонентов на российском рынке выросла 28% — этот показатель является рекордным за последние годы.